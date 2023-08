Saale-Orla-Kreis: Buchtahöhenfest wird am 1. September gefeiert

Wernburg. Stelldichein der Gliederungen der Volkssolidarität Pößneck

Das diesjährige Buchtahöhenfest der Ortsgruppen der Volkssolidarität Pößneck wird am 1. September gefeiert. Das gesellige Beisammensein an der Waldschänke in Wernburger Gemarkung beginnt an dem Freitag gegen 14 Uhr.

Die Buchtahöhe ist mit 535 Metern über dem Meeresspiegel der höchst gelegene Punkt im Gebiet der Volkssolidarität Pößneck. Das rustikale Ausflugsziel verdankt der aus Ost­preußen stammenden Fa­milie Margarete und Michael Buchta seinen Namen – er war Revierförster und hatte 1952 zunächst eine Waldarbeiter-Schutzhütte errichtet. 1953 wurde der ursprüngliche Bau ergänzt und weitgehend in diesem Originalzustand sei er heute noch erhalten. Der Wanderertreffpunkt dient den Volkssolidaritäts-Gliederungen seit Jahrzehnten für das zentrale Buchtahöhenfest.