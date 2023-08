CDU-Mitglieder aus dem Saale-Orla-Kreis legten an der ehemaligen innerdeutschen Grenze einen Kranz zur Erinnerung an die Opfer der SED-Diktatur nieder.

Saale-Orla-Kreis: CDU-Kreisverband erinnert an den Mauerbau

Mödlareuth. Kranzniederlegung in Mödlareuth.

Anlässlich des 62. Jahrestages des Mauerbaus haben Mitglieder des Kreisvorstandes der CDU im Saale-Orla-Kreis im Deutsch-Deutschen Museum in Mödlareuth einen Kranz zur Erinnerung an die Opfer der SED-Diktatur an der innerdeutschen Grenze niedergelegt.

„Auch 62 Jahre nach ihrem Bau ist es unverzichtbar, daran zu erinnern, wofür die Berliner Mauer stand“, heißt es in einer Mitteilung der Christdemokraten. „Menschen wurden eingesperrt und die deutsche Teilung wurde zementiert. Menschen, die zu fliehen versuchten, bezahlten dafür im schlimmsten Fall mit ihrem Leben. Unsere gemeinsame Aufgabe muss es sein, diese Erinnerungen an das begangene SED-Unrecht wach zu halten. Die Freiheit, die wir mit dem Fall der Mauer gewonnen haben, ist nicht selbstverständlich und muss nach wie vor verteidigt werden“, so der CDU-Kreisvorsitzende Christian Herrgott.

Gemeinsam mit Herrgott legten die Kreisvorstandsmitglieder Katrin Gersdorf, Dr. Allam Hanna, Thomas Franke, Katharina Kappe, Dr. Arnfried Völlm, Claudia Luckhardt, Alex Neumüller, Sarah Möller und JU-Vorstandsmitglied Hannes Manger den Kranz nieder.