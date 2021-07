Saale-Orla-Kreis: Entspannung auf dem Arbeitsmarkt

Pößneck/Schleiz/Bad Lobenstein. Die Arbeitslosenquote im Saale-Orla Kreis fiel, während die Zahl freier Stellen im Juli stieg.

Die Lage auf dem Ostthüringer Arbeitsmarkt hat sich im Juli entspannt. Das teilte die Arbeitsagentur Altenburg-Gera mit. Somit sei die Zahl der Arbeitslosen weiter zurückgegangen. Auch das Ende vieler Berufsausbildungen im Juli habe nicht zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit bei Jüngeren geführt. Die ausgebildeten Fachkräfte seien von ihren Unternehmen übernommen worden oder hätten in anderen Firmen Beschäftigung gefunden. Auch hätten die Arbeitgeber im Agenturbezirk mehr neue Stellen gemeldet als noch im Juni. Das sei der größte Anstieg an Stellenzugängen in Thüringen und gehe gegen den Landestrend.

Im Saale-Orla-Kreis sind der Agentur zufolge im Juli 2021 insgesamt 1895 Menschen arbeitslos gemeldet, 54 weniger als vor einem Monat und 239 weniger als vor einem Jahr. Gerade unter den Jugendlichen, unter Menschen mit Migrationshintergrund sowie bei über 50-Jährigen gibt es weniger Arbeitslosigkeit. Damit ist die Arbeitslosenquote im Vergleich zu Juni 2021 um 0,1 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent gesunken.

Der Landkreis liegt so unter dem Durchschnitt des Bezirks Altenburg-Gera. Der liegt bei 5,8 Prozent und ist ebenfalls im Vergleich zu 2020 stark gesunken. Grundsicherung nehmen ebenfalls weniger Menschen in Anspruch.

Auch die Zahl der Arbeitslosen, die vom Jobcenter Saale-Orla-Kreis betreut werden, ist im Vergleich zu Juni leicht zurückgegangen und liegt nun bei 929 Personen. Das sind jedoch 14 mehr als noch im Vorjahr. Für den Saale-Orla-Kreis sind aktuell 1081 freie Stellen bei der Agentur gemeldet. Im gesamten Bezirk Altenburg-Gera gab es einen deutlichen Anstieg freier Stellen im Vergleich zum Vorjahr. Die Agentur meldet 993 mehr freie Stellen als noch 2020, das ist ein Plus von 32,6 Prozent.

Die Zahl der Unternehmen, die Kurzarbeit angemeldet haben, ist ebenfalls zurückgegangen. Neun Unternehmen im Saale-Orla-Kreis haben im Juli jedoch Kurzarbeit neu beantragt. Dies betreffe 412 Beschäftigte, so die Arbeitsagentur.