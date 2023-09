Saale-Orla-Kreis: Exkursion stellt die „Solidarische Landwirtschaft Orlatal“ vor

Pößneck. Grüne Jugend des Saale-Orla-Kreises will ein besonderes Projekt vorstellen und Themen wie das gemeinwohlorientierte Wirtschaften ansprechen.

Die Grüne Jugend des Saale-Orla-Kreises veranstaltet am Montag, 2. Oktober, eine Exkursion in die „Solidarische Landwirtschaft Orlatal“. Treffpunkt ist um 13.45 am Unteren Bahnhof in Pößneck, von wo aus zu einem Feld am Orlaweg gelaufen werden soll. Es wird um eine kurze Anmeldung per Mail an sok@gj-thueringen.de gebeten.

„Kurzentschlossene können aber auch ohne Anmeldung dazukommen“, teilt Karoline Jobst mit. „Während eines Rundgangs soll über die Themen Klimaschutz, Bodenpflege, Kompostierung und gemeinwohlorientiertes Wirtschaften gesprochen werden“, kündigt sie an.

An diesem mittlerweile mehrjährigen Projekt „Solidarische Landwirtschaft Orlatal“ mit mehreren Flächen in der Region beteiligen sich Familien in zweistelliger Zahl aus den Kreisen Saale-Orla und Saalfeld-Rudolstadt. Initiiert wurde es von Robert Schmidt, Ökolandwirt aus Wernburg.