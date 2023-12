Saale-Orla-Kreis: Festaktsgäste spenden mehr Geld als erwartet

In die Schleizer Wisentahalle wurden am 30. Oktober im Beisein von 200 Menschen und teils in sparkassenrotem Licht „200 Jahre Sparkasse im Saale-Orla-Kreis“ gefeiert. Dirk Heinrich und Stefan Götz, die Vorstände der Kreissparkasse Saale-Orla, hatten unter anderem Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (von links) empfangen.