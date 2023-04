Saale-Orla-Kreis: Frühjahrssammlung der Arbeiterwohlfahrt

Am 29. April beginnt die diesjährige Frühjahrs-Haus- und Straßensammlung der Arbeiterwohlfahrt Saale-Orla.

Pößneck. Eine Woche lang wird um Spenden zur Förderung der vielfältigen Aktivitäten des Wohlfahrtverbandes gebeten.

Heute in einer Woche, am 29. April, beginnt die Frühjahrs-Haus- und Straßensammlung der Arbeiterwohlfahrt Saale-Orla. Mitglieder der Orts- und Fördervereine sind sieben Tage lang, bis zum 6. Mai, unterwegs, um Spenden für die vielfältigen Aktivitäten des Wohlfahrtverbandes einzuwerben.

„Alle Sammlerinnen und Sammler sind ehrenamtlich tätig und haben einen Sammlerausweis“, teilt die Awo mit. Spendenlisten liegen auch in allen Awo-Einrichtungen aus, in Pößneck zum Beispiel im Sekretariat der Geschäftsstelle im Schlettweiner Steig 5. Eventuelle Fragen könne man unter 0 36 47/42 59-0 auch an das Awo-Informationstelefon richten.

Die Awo Saale-Orla zählt rund 1050 Mitglieder in vier Orts- und sieben Fördervereinen. Allein der Ortsverein Pößneck ist mehr als 200 Frauen und Männer stark. Der Kreisverband und seine Gliederungen betreiben unter anderem Kindergärten, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Werk- und Wohnstätten für Menschen mit verschiedenen Einschränkungen, eine Gemeinschaftsschule und Seniorenbetreuungseinrichtungen.