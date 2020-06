Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saale-Orla-Kreis: Größere private Veranstaltungen sind anzuzeigen

Die seit Sonnabend, 13. Juni, gültige Thüringer Corona-Verordnung brachte den Bürgerinnen und Bürgern ein weiteres Stück der vielzitierten Normalität zurück. Das findet zumindest das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises in einer Pressemitteilung.

Ein wesentlicher Punkt sei dabei die Aufweichung der Kontaktbeschränkungen hin zu einer Empfehlung und damit einhergehend die Möglichkeit, auch wieder private Feiern zu organisieren. „Das ist im kleinen Kreis – der Feierlichkeit angepasste Hygienevorkehrungen vorausgesetzt – völlig unproblematisch“, so die Kreisverwaltung.

Aber: „Bei mehr als 30 zu erwartenden Personen in geschlossenen Räumen beziehungsweise über 75 Personen im Freien müssen private Veranstaltungen jedoch dem Gesundheitsamt angezeigt werden.“

Formloses Schreiben hat sich nicht bewährt

Bislang war dies im Saale-Orla-Kreis über ein formloses Schreiben möglich, was sich jedoch schnell als unzureichend herausgestellt habe, so die Kreisverwaltung. „Teilweise wurde deutlich, dass sich Veranstalter zu viele Gedanken machten, teilweise waren die Angaben zu ungenau, so dass Nachfragen nötig waren“, heißt es in der Pressemitteilung.

Da wöchentlich mit rund 100 derartigen Anliegen zu rechnen sei, wurde ein standardisiertes Formular erstellt, mit dem größere private Feiern unkompliziert angezeigt werden können. Zu finden ist es auf www.saale-orla-kreis.de im Bereich Veranstaltungen & Versammlungen. „Bürgerinnen und Bürger, die eine private Veranstaltung in der oben genannten Größenordnung planen, werden gebeten, dies über das neue Formular anzuzeigen“, so die Kreisverwaltung.

Formulare auf der Internetseite des Landkreises

An gleicher Stelle auf der Internetseite des Landkreises finde sich auch der Antrag auf Erlaubnis einer öffentlichen Veranstaltung. Die sind jedoch gemäß Thüringer Verordnung grundsätzlich verboten.

In Einzelfällen kann die Erlaubnis erteilt werden, wofür es jedoch hohe Hürden gibt. Bislang wurde im Saale-Orla-Kreis noch keine Sondererlaubnis für eine öffentliche Veranstaltung erteilt.