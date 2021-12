Saale-Orla-Kreis: Grüne Jugend beantwortet Fragen von Neugierigen

Karoline Jobst aus Krölpa ist eine der Sprecherinnen der Grünen Jugend in Thüringen und im Saale-Orla-Kreis.

Pößneck. Online-Treffen am Montag, 13. Dezember, ab 18.30 für junge Frauen und Männer unter 30 Jahren.

Am Montag, 13. Dezember, ab 18.30 Uhr lädt die Ortsgruppe Saale-Orla der Grünen Jugend Interessierte zu einem Online-Treffen ein.

„Junge Menschen unter 30 Jahren, die im Saale-Orla-Kreis wohnen oder arbeiten und sich für grüne Politik, Klimagerechtigkeit, Toleranz oder zum Beispiel Mobilität interessieren, sind herzlich eingeladen“, heißt es in der Einladung. Die Grüne Jugend will sich den gleichgesinnten Neugierigen vorstellen und Fragen beantworten.

„In dieser Gesellschaft brauchen wir Ideen, Elan und Engagement, um Politik beeinflussen und Zukunft gestalten zu können“, so die Parteinachwuchsorganisation. „Denn im Saale-Orla-Kreis, in Deutschland und in der Welt läuft nicht nur ökologisch verdammt viel schief. Wir brauchen Veränderung statt Stillstand!“

Das Treffen findet über Zoom statt. Interessierte bekommen die Zugangsdaten nach einer kurzen Anmeldung zugeschickt. Die Anmeldung ist möglich per E-Mail an sok@gj-thueringen.de oder über Instagram an gj_saaleorla.