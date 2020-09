Saale-Orla-Kreis hat sechs neue Jungjäger

Die frischgebackenen Jungjäger präsentieren in Schmorda ihre Jägerbriefe.

Schmorda. In Schmorda haben die Frauen und Männer ihre Jägerbriefe erhalten. Neuer Ausbildungskurs mit 15 Teilnehmern startet bald.

Die Jägerausbildung wird aufgrund des umfangreichen Lernstoffs und der vielen Themengebiete auch grünes Abitur genannt. Die Jägerschaft Pößneck bildet jedes Jahr zahlreiche Männer und Frauen aus dem Saale-Orla-Kreis aus. Vor wenigen Tagen wurde erst ein „außergewöhnlicher Kurs“ abgeschlossen, wie die Vorsitzende Ilona Rahmelow sagt. Denn Corona-bedingt musste eine mehrmonatige Pause eingelegt werden. Sechs der zehn Teilnehmer konnten nach bestandener Prüfung am Freitagabend ihren Jägerbrief in Empfang nehmen. Zum ersten Mal trafen sich dazu die Mitglieder in der Schmordaer Gaststätte „Zum Portengrund“.