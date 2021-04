Saale-Orla-Kreis: Illegale Müllablagerungen nehmen drastisch zu

Wernburg. Fachdienst Umwelt des Landratsamtes des Saale-Orla-Kreises versucht mit der „illegalen Müllhalde des Monats“ abzuschrecken und beginnt mit einem Fall aus dem Orlatal

„Fast täglich werden immer dreistere und unverschämtere Fälle von illegaler Müllablagerung an Bushaltestellen, im Wald, in Naturschutzgebieten oder an und in Gewässern beim Fachdienst Umwelt des Landratsamtes angezeigt“, teilt die Schleizer Kreisverwaltung mit. So hätten im vergangenen Jahr auf Kosten der Allgemeinheit allein mehr als 10.000 gesetzeswidrig abgelagerte Altreifen entsorgt werden müssen unter den Umständen, dass die ordnungsgemäße Entsorgung den Verbraucher lediglich etwa zwei Euro pro Stück koste.

„Was Menschen dazu bewegt, Sperrmüll, der kostenlos vor der Haustür abgeholt wird, an unzugänglichsten Stellen im Wald oder in Teichen zu verkippen, erklärt sich einfach nicht“, so Nadine Schwesig, Mitarbeiterin des Fachdienstes Umwelt im Landratsamt. Auch dass durch die Kreisverwaltung immer mehr Autowracks beräumt werden müssen, die einfach irgendwo abgestellt werden, sei kaum nachvollziehbar und auch nicht mit den Kosten erklärbar, denn es gehe lediglich um eine geringe zweistellige Summe.

In letzter Zeit hätten sich die Fälle der Umweltverschmutzungen derart gehäuft, dass die Abarbeitung der Sachverhalte kaum noch zu schaffen sei. So seien im Fachdienst seit Januar mehr als 100 Anzeigen wegen illegaler Vermüllung im öffentlichen Bereich eingegangen.

„Es ist nicht hinnehmbar, wie rücksichtslos immer mehr Bürger die Landschaft verschmutzen und gefährden, ja offenbar das Hinterlassen von meist unsortiertem Abfall bis hin zu Tierkadavern, Bauschutt und Chemikalien in Natur und Landschaft scheinbar als selbstverständlich ansehen“, so Nadine Schwesig. Deshalb will der Fachdienst Umwelt verstärkt auf Umweltverschmutzungen aufmerksam machen. Die Öffentlichkeit soll künftig mit der „Illegalen Müllhalde des Monats“ sensibilisiert werden.

Erste „illegale Müllhalde des Monats“ sind die Hinterlassenschaften in einem Waldstück in Seebach bei Wernburg. Hier haben Unbekannte mehrere Säcke mit Müll, darunter Flaschen, Gläser und Lebensmittelreste, in die Botanik geworfen und den Unrat noch breit verteilt. Die Kreisverwaltung hofft auf sachdienliche Hinweise zu den Urhebern dieser Waldverunreinigung, aber auch zu anderen illegalen Müllablagerungen. Der Fachdienst Umwelt ist unter Telefon 0 36 63/488 845 oder per E-Mail an umwelt@lrasok.thueringen.de zu erreichen.

„Vielleicht gelingt es mit Hinweisen aus der Bevölkerung, mehr Täter zu ermitteln und zur Verantwortung zu ziehen“, hofft Nadine Schwesig. Sofern Täter ermittelt werden, erfolgt erstens eine kostenpflichtige Beseitigungsanordnung, zweitens wird ein Bußgeld bis in vierstellige Höhe verhängt.