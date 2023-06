Saale-Orla-Kreis: Klarinettistin Vettori und Organist Hofmann treten erstmals als Duo auf

Bodelwitz/Neustadt/Pößneck. In Bodelwitz wird der Auftakt einer Reihe von Sommerkonzerten in Kirchen der Region gefeiert. Was wo zu erleben ist:

Zu einem sommerlichen Konzert für Orgel und Klarinette lädt die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Bodelwitz am Mittwoch, 28. Juni, ein. Beginn in der Bodelwitzer Kirche ist um 19 Uhr. Erstmals treten die Pößnecker Klarinettistin und Musikschullehrerin Manuela Vettori sowie Regionalkantor Cornelius Hofmann gemeinsam als Duo auf. Die Besucher können mit Werken von Barock bis Klezmer rechnen, heißt es in der Einladung zu diesem Konzert. Im Anschluss laden die Bodelwitzer Gastgeber zu einem kleinen Imbiss ein.

Die Klarinettistin und Musikpädagogin Manuela Vettori. Foto: Alberto Travagli

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden sind willkommen.

Die Veranstaltung in Bodelwitz ist der Auftakt einer Reihe von Sommerkonzerten in Kirchen des Orlatales und Pößneck, so der Regionalkantor. Die Reihe umfasse die folgenden vier Konzerte:

Sonntag, 2. Juli, 19 Uhr: Chorsinfonisches Konzert in der Stadtkirche Neustadt;

Donnerstag, 6. Juli, 17.30 Uhr: Sommerserenade mit dem Jugendsinfonieorchester Da capo der Musikschule Saale-Orla in der Jüdeweiner Kirche;

Sonnabend, 8. Juli, 17 Uhr: Chorsinfonisches Konzert in der Stadtkirche Pößneck;

Donnerstag, 20. Juli, 19.30 Uhr: Konzert des Thüringer Orgelsommers in der Stadtkirche Pößneck.

Das zweimal zur Aufführung kommende chorsinfonische Konzert ist eine Gemeinschaftsproduktion der Kantoreien aus Pößneck und Neustadt, an welcher seit mehreren Monaten geprobt und an der etwa fünfzehn weitere Sängerinnen und Sänger aus dem Saale-Orla-Kreis mitwirken. Nach der Tangomesse aus dem vergangenen Jahr ist es die zweite größere, anspruchsvolle ortsübergreifende kirchenmusikalische Zusammenarbeit jüngerer Zeit.