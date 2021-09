Saale-Orla-Kreis: Kurse zum Umgang mit Tablet und Smartphone

Pößneck/Triptis/Schleiz. Vortragsreihen in Triptis, Schleiz und Pößneck.

Die Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises legt Lehrgänge mit je drei Unterrichtseinheiten zum optimalen und sicheren Umgang mit dem Smartphone und Tablet auf. So werden Grundlagen ab 14. September im Triptiser Bürgerhaus, ab 15. September im Schleizer AWZ und ab 16. September am Sitz der Volkshochschule in Pößneck vermittelt. Im November wird an den selben Orten ein Aufbaukurs stattfinden.

Die Interessierten sollten ihre eigenen Geräte mitbringen. Dozent ist Marcel Franz vom Medienzentrum des Saale-Orla-Kreises.

Nähere Informationen können unter Telefon 03647/448144 oder per Mail an info@vhs-sok.de erfragt werden.