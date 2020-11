Saale-Orla-Kreis: Landwirtschaft zwischen Schweinepest und Zuschuss-Grenzen

Die Herausforderungen in der Landwirtschaft sind vielseitiger Natur und noch von ganz anderen Faktoren abhängig, als nur vom Wetter. Auf ein weiteres Szenario stellen sich die Landwirte und der Saale-Orla-Kreis schon ein: Das Veterinäramt probte den Ernstfall – eine Notfallübung, falls die Afrikanische Schweinepest (ASP) auch bis in den Landkreis gelangt.

Ein Stück weit sei man vorbereitet, wie der Landrat Thomas Fügmann (CDU) gegenüber Gunnar Jungmichel, dem Vorsitzenden des Kreisbauernverbandes Saale-Orla, mitteilt. Derzeit rücke die für den Menschen ungefährliche Schweinepest immer weiter in Richtung Thüringen vor. Vermutet wird, dass sie bald im Freistaat ankommt.

Drei Containerstationen zur Entsorgung von Tierkadavern habe man bereits, führt Thomas Fügmann weiter aus. Wie Gunnar Jungmichel beschreibt, wäre beispielsweise eine Sperrung der Felder für viele Landwirte schlimm. Die neue Aussaat ist schon wieder draußen.

Es könnte Kreise bis ins neue Jahr hinein ziehen. „Man kann nur zu bedenken geben, dass es für viele Kollegen existenzbedrohend werden kann.“



Wie Landtagsmitglied Christian Herrgott (CDU) informiert, sei Tschechien inzwischen frei von ASP – von dieser Seite aus, sei keine Gefahr zu erwarten. In Polen sehe es hingegen anders aus. Er sei grundsätzlich dafür, die Bestände durch Jäger zu reduzieren.

Der Landwirt sei der beste Landschaftspfleger

Weiter unterhielt man sich in dieser Runde über die Zusammenarbeit mit der Stadt Ranis. Dessen

Landwirt Gunnar Jungmichel (Mitte) spricht mit Landtagsmitglied Christian Herrgott (links) und Landrat Thomas Fügmann über die aktuellen Anliegen der Landwirte im Saale-Orla-Kreis. Foto: Dominique Lattich

Bürgermeister Andreas Gliesing (Gewerbeverein) fand lobende Worte für die Kooperation zwischen Stadt und der Agrarprodukte Ludwigshof, dessen Geschäftsführer Gunnar Jungmichel ist. Benannt wurde dabei unter anderem das Wisentgehege. Ein noch bestehendes Problem seien die Altlasten im Liegenschaftsbereich, wie der Bürgermeister kurz anreißt.

Einig sind sich alle Mitglieder dieser Gesprächsrunde, dass der Landwirt der beste Landschaftspfleger sei. Anregungen möchte Gunnar Jungmichel den politischen Vertretern dennoch zum Schluss des gemeinsamen Gesprächs mit auf den Weg geben. Beipflichten möchte er Christian Herrgott, wenn es um das Thema Jagd in Zusammenhang mit ASP geht. Er sehe die Bejagung als einzige Möglichkeit – auch um die Viehbestände der Bauern zu schützen.

Ein anhaltendes Thema ist zudem das Verbot zur Wasserentnahme. Der Saale-Orla-Kreis hat die Beschränkungen der Wasserentnahme noch nicht wieder außer Kraft gesetzt. Wie der Landrat begründet, habe sich der Grundwasserspiegel trotz der Niederschläge in den vergangenen Wochen kaum erhöht. Gunnar Jungmichel regt indes an, dass sie nicht aus dem Grundwasser, sondern aus Oberflächengewässern wie beispielsweise in Rockendorf und Dobian Wasser entnehmen würden und dies kaum bis gar keine Auswirkungen auf den Grundwasserspiegel habe. Der Landrat sagte zu, diese Anregung mitzunehmen und mit dem Umweltamt abzuklären. Eine Aufhebung des Wasserentnahmeverbots würde auch er begrüßen, wie er versichert.

Zuletzt sprach der Landwirt das Thema Förderungen an. Zwar gibt es einige Bereiche in denen Förderungen beantragt werden können, jedoch gibt es eine finanzielle Grenze, die nicht überschritten werden dürfe. An einem Beispiel verdeutlicht er, welche Folgen drohen.

Die Prämie für Schafe und Ziegen, die sogenannte „SchaZi-Prämie“ habe man beantragt und bekommen, jedoch sei die Zuschuss-Grenze damit überschritten gewesen.

Das Unternehmen habe es selbst angezeigt und das Geld wieder zurückgegeben. Fällig war aber auch zusätzlich eine Strafe in Höhe von 300 Euro.