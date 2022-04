Saale-Orla-Kreis: Mitmachaktion im Landratsamt

Pößneck/Neustadt. Ab Montag und bis Mitte Juni sind Gedanken und Anregungen für die Fortschreibung des Familienförderplanes des Saale-Orla-Kreises gefragt.

Etwas mehr als drei Jahre nach einer ersten Aktion dieser Art bekommen die Bürgerinnen und Bürger des Saale-Orla-Kreises wieder die Möglichkeit, im Rahmen einer Mitmachaktion des Landratsamtes dazu beizutragen, die Region familienfreundlicher zu gestalten. „Hierzu muss eine Frage beantwortet werden: Was brauchen Familien im Saale-Orla-Kreis?“, teilte die Kreisverwaltung mit.

„Der Saale-Orla-Kreis möchte sein Handeln weiterhin so ausrichten, dass sich Projekte und Maßnahmen an den Bedürfnissen der Familie orientieren. Deshalb bitten wir Sie, mitzumachen und Ihre Gedanken, Ideen und Anregungen aufzuschreiben“, richtet Sandra Steinmark, Sozialplanerin im Landratsamt, an die Einheimischen. Beiträge können vom 25. April bis 17. Juni an Pinnwänden im Foyer des Landratsamtes in Schleiz angebracht oder per Telefon, E-Mail oder Post eingereicht werden.

Mobile Seniorenbüros und Angebote für Familien mit Kindern

„Die Ergebnisse fließen in die Fortschreibung des Familienförderplanes des Landkreises ein. Der wird im Rahmen des vom Land geförderten Programms ‚Solidarisches Zusammenleben der Generationen‘ erstellt, um regionale Maßnahmen an den Bedürfnissen der Familien ausrichten zu können“, erläutert Sandra Steinmark.

Mitmachen lohne sich. Das würden die Dinge zeigen, die seit 2019 umgesetzt werden konnten.

So gab es von Seniorinnen und Senioren damals den Wunsch nach mehr Anlaufstellen und Hilfsangeboten in den einzelnen Orten. „Das wurde mit verschiedenen Projekten erreicht, etwa der Verstetigung der mobilen Seniorenbüros der Diakonie im Süden des Landkreises, der Etablierung der Agathe-Beratung für einsame Menschen im Alter oder der Einrichtung der Beratungs- und Begegnungsstätte Humanitas des DRK“, so die Kreisverwaltung in ihrer Mitteilung.

Kinder und Jugendliche wünschten sich 2019 Freizeitangebote, unter anderem Kino im ländlichen Raum. „Auch hier konnten erste Schritte gegangen werden, wie mit dem Kinoherbst 2021 der Arbeiterwohlfahrt in und um Neustadt“, so die Kreisverwaltung. „Auch gibt es seit Mitte 2019 die Möglichkeit, im Rahmen der mobilen Familienangebote des Freizeitzentrums Pößneck Angebote vor Ort zu etablieren, was in einigen Gemeinden schon sehr gut angenommen wird. Für Familien konnte der Wunsch nach Angeboten der Elternbildung nicht zuletzt durch das Familienzentrum Pößneck umgesetzt werden.“

Sozialplanerin Sandra Steinmark ist unter Telefon 03663/488 959 oder per E-Mail an sozialplanung@lrasok.thueringen.de zu erreichen.