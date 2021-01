Saale-Orla-Kreis: Negativzinsen halten die Kämmereien auf Trab

Kommunen und Körperschaften des öffentlichen Rechts mit üppigen Rücklagen wurden bis vor ein paar Jahren um ihren Wohlstand beneidet. Jetzt zählen sie hingegen zu den Verlierern. Sie verlieren nämlich bares Geld, wenn sie zu viel davon auf ihren Girokonten haben. Denn nicht nur immer mehr Privat- und Firmenkunden müssen ihren Banken sogenannte Verwahrentgelte für Guthaben ab einem bestimmten Volumen bezahlen, vielmehr werden auch Gemeinden, Städte, Landkreise und Zweckverbände zur Kasse gebeten.

Wer spart, wird bestraft

Unter den am stärksten betroffenen Kommunen scheint die Stadt Neustadt zu sein. "Wir haben für unsere Liquidität knapp 20.000 Euro an Verwahrentgelten bezahlen müssen", berichtet Kämmerer Alexander Heim mit Blick auf 2020. Für 2021 geht er von Negativzinsen in gleicher Höhe aus. "Man wird bestraft, wenn man versucht, Eigenkapital zu bilden", fährt er fort. "Mit den 20.000 Euro hätten wir schöne Dinge in unserer Stadt finanzieren können", blickt er zurück.

Aber was unternimmt die Stadt, um die Negativzinskosten zu reduzieren? "Früher haben wir die Zahlungsfristen bis zum letzten Tag ausgereizt, jetzt begleichen wir Rechnungen so schnell wie möglich, wenn sie geprüft sind", nennt Heim ein Beispiel. Man habe auch schon Kreisumlage-Raten vor der Fälligkeit überwiesen. Darüber sei die Kämmerei der Kreisverwaltung dann nicht sehr erfreut gewesen.

Glück im Unglück

Die Stadt Pößneck hat im vergangenen Jahr etwa 2200 Euro an Strafzinsen bezahlen müssen. "Dieser Betrag ist nur deshalb so gering, weil wir bei den Gewerbesteuereinnahmen coronabedingt Ausfälle in Millionenhöhe hatten", sagt Bürgermeister Michael Modde (parteilos). Unter normalen Umständen wäre die Belastung durch Verwahrentgelte wohl deutlich höher gewesen.

Um das Problem klein zu halten, habe die Stadt ein weiteres Konto eröffnet. Durch den zusätzlichen Freibetrag habe man nun einen etwas größeren finanztechnischen Spielraum.

Jonglieren lohnt sich

Die Stadt Schleiz habe das Glück zusätzlicher Bankverbindungen durch die Eingemeindungen der beiden vergangenen Jahre, gibt Kämmerer Stefan Strauß zu verstehen. So habe Burgk ein Konto mit einem sensationellen Freibetrag von einer Million Euro mitgebracht.

"Mit mehr Konten können wir besser jonglieren", sagt Strauß. "Wir sind einmal die Woche damit beschäftigt, das Geld intern hin und her zu überweisen." Diese Mühe zahle sich aus. Habe Schleiz 2019 um die 7000 Euro an Strafzinsen abgedrückt, seien es 2020 nur noch etwa 1000 Euro gewesen.

Kleine Gemeinden haben das Problem nicht

Die eher kleinen Gemeinden in der Verwaltungsgemeinschaft Triptis und die VG selbst hätten wegen der überschaubaren Rücklagen kein Strafzinsproblem, die Stadt Triptis hingegen schon, war von der VG-Vorsitzenden Ellen Hoyer zu hören. So habe die Stadt im vergangenen Jahr etwa 3900 Euro an Verwahrentgelten entrichtet.

"Dieses Geld fehlt dann an anderer Stelle", so die VG-Chefin. Die Strafzinsen würden den Spielraum bei den so genannten freiwilligen Leistungen schmälern. "Die Situation wird sich nicht verbessern", schätzt Hoyer ein. Die Kommunen könnten sich nur durch die Verteilung ihrer Liquidität auf verschiedene Konten helfen.

Geld so schnell wie möglich ausgeben

Für die Stadt Bad Lobenstein halte sich das Problem "in Grenzen", war von Bürgermeister Thomas Weigelt (parteilos) zu hören. Lediglich Anfang 2020 habe man einen nicht näher genannten, geringen Betrag für Verwahrentgelte aufbringen müssen, gab er zu verstehen. Seine Strategie zur Vermeidung der sinnlosen Ausgaben sei, das vorhandene Geld so schnell wie möglich sinnvoll auszugeben.

Anlegen und investieren

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla hat im vergangenen Jahr etwa 5000 Euro an Verwahrentgelten für zu viel Liquidität auf seinen Konten bezahlt. Mehrere Millionen Euro, die für die jahrzehntelange Nachsorge verschiedener Deponien reserviert werden müssen, seien beispielsweise in langlaufende Festzinsanleihen angelegt, so Rainer Siegmund, Abteilungsleiter Finanzen und erster stellvertretender Geschäftsleiter des Zweckverbandes.

"Um aus der Negativzins-Nummer herauszukommen, müssen wir so viel Geld wie möglich anlegen – oder investieren", sagt Siegmund. Für Investitionen spreche die Tatsache, dass sichere Geldanlagen immer weniger Ertrag abwerfen würden.

So beabsichtige der Zweckverband, noch in diesem Jahr Photovoltaikanlagen auf den Deponien Eichental bei Saalfeld, Debragraben bei Rudolstadt und Wiewärthe in Pößneck-Nord zu bauen. Der erzeugte Strom soll zum einen der eigenen Versorgung dienen, zum größten Teil aber ins Netz eingespeist werden.

Verkehrte Welt

Der Saale-Orla-Kreis hatte im vergangenen Jahr 25.000 Euro für Verwahrentgelte reserviert, am Ende werde er aber wohl etwa 27.500 Euro aufbringen müssen, richtete Kämmerer Philipp Unger kurz vor Weihnachten aus. Für dieses Jahr sei im besten Fall mit einem gleich hohen Aufwand zu rechnen.

"Es ist einfach eine verkehrte Welt auf dem Zinsmarkt", sagt Unger. Er sieht die Kommunen vor neue Herausforderungen gestellt.

Um die Kosten zu minimieren, habe die Kreisverwaltung Sonderkonditionen mit ihren Hausbanken verhandelt. Ja man habe es sogar geschafft, „freie Liquidität“ befristet zum Nullzins oder leicht darüber anzulegen. "Weitere Maßnahmen sind in Planung", so Unger. So werde der Saale-Orla-Kreis in diesem Jahr Kreditumschuldungen zunächst mit eigenen flüssigen Mitteln zwischenfinanzieren.

Unger bestätigt, dass sich Kommunen vereinzelt mit der vorfristigen Überweisung der Kreisumlage helfen wollten. In solchen Fällen sei das zu früh gezahlte Geld einfach zurücküberwiesen worden.