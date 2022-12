Ganz im Ton der Grünen Woche: Die CCM-Gaudimotten bei ihrem Auftritt vom 24. Januar 2019 in Berlin. Am 26. Januar 2023 folgt der nächste.

Saale-Orla-Kreis nimmt an der Grünen Woche teil

Schleiz/Pößneck. Neben dem Landratsamt wirken mindestens vier Betriebe aus dem Orlatal und Oberland an der internationalen Messe in Berlin mit.

Der Saale-Orla-Kreis nimmt vom 20. bis 29. Januar 2023 an der Grünen Woche in Berlin teil. Das bestätigte die Kreisverwaltung auf Nachfrage.

„Der Saale-Orla-Kreis ist zum achten Mal dabei und wird sich erneut an einem Gemeinschaftsstand Thüringer Wald präsentieren, gemeinsam mit Saalfeld-Rudolstadt, Hildburghausen und Schmalkalden-Meiningen“, informierte Nadine Wagner, Landratsamts-Fachdienstleiterin für Wirtschaft, Kultur und Tourismus. „Wir freuen uns sehr, dass die Grüne Woche wieder stattfindet und wir unsere schöne Heimat einem großen Publikum präsentieren können. Wir wollen mit Köstlichkeiten und Urlaubsangeboten Appetit auf einen genussvollen Aufenthalt in der Region am Thüringer Meer machen.“

Im Ausstellerverzeichnis der Grünen Woche finden sich die Pößnecker Rosenbrauerei, die, wie es heißt, mit ihren Spezialitäten den Gemeinschaftsstand Thüringer Wald unterstützen soll, und der Schleizer Apotheker Jörg Wittig, der die Messebesucher für Kräuterprodukte gewinnen will. Die Dittersdorfer Milch GmbH und die Landfleischerei Lindig aus Krölpa-Dobian sind wieder dabei und wären zwei weitere Vertreter der Region. Traditionell wirbt auch die Landesarbeitsgemeinschaft Ferien auf dem Lande in Thüringen für den Saale-Orla-Kreis.

Fröhliche Repräsentantinnen der Region

„Als besonders fröhliche Repräsentantinnen der Region sind Tänzerinnen aus dem Orlatal auf der Bühne der Halle 20 zu erleben“, kündigt die Kreisverwaltung an. Konkret haben die Gaudimotten des Carnevalsclubs Molbitz (CCM) am 26. Januar 2023 ihren großen Auftritt – zum zweiten Mal nach der Berlin-Premiere von 2019.

Thüringen präsentiert sich nach Messe-Angaben mit insgesamt etwa 45 Ausstellern – Unternehmen, Verbänden und Landkreise – auf knapp 2.000 Quadratmetern in der Halle 20. Schwerpunktlandkreis ist in diesem Jahr das Weimarer Land.

Die Grüne Woche Berlin ist eine der traditionsreichsten Messen und bekanntesten Veranstaltungen in Deutschland. Sie ist die internationale Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau, beschäftigt sich allerdings zunehmend auch mit Themen wie Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung, nachhaltige Landnutzung.