Saale-Orla-Kreis: Orgelmusik lockt um die 850 Menschen in die Kirchen

Frauenkirchenkantor Matthias Grünert an der Kopp-Orgel in Rosendorf.

Pößneck. Frauenkirchenkantor Matthias Grünert spricht von einem „fantastischen Publikum“. Die Bilanz seiner jüngsten Orgelfahrt „Zwischen Saale und Orla“:

Bei den zwölf Kurzkonzerten der diesjährigen Orgelfahrt „Zwischen Saale und Orla“ (15. bis 17. September) des Frauenkirchenkantors Matthias Grünert aus Dresden wurden um die 850 Besucher gezählt.

Etwa dreißig Orgelmusikfreunde hätten mehr als nur eine der Aufführungen verfolgt.

Das teilte auf Anfrage Mattias Creutzberg aus Pößneck mit, der zum insgesamt dreiköpfigen Organisatoren-Team der federführenden evangelischen Kirchgemeinde Hoheneiche auf der Saalfelder Höhe gehört.

Das bestbesuchte Konzert sei jenes in der Schleizer Bergkirche mit 112 Interessierten gewesen. „Aber auch kleine Dorfkirchen wie Schilbach mit 65 Besuchern und vielleicht noch fünf freien Plätzen sowie Rosendorf und Oppurg haben uns große Freude bereitet“, sagte Creutzberg.

Der ausgewählten Musik hätten immer mindestens fünfzig Frauen und Männer – und mitunter auch Gäste aus benachbarten Bundesländern – gelauscht.

Sparkasse und Kreisverwaltung unterstützen Projekt großzügig

„Drei Tage lang erfüllendes Glück, vor allem für ein so fantastisches Publikum an so unterschiedlichen Orgeln musizieren zu dürfen“, kommentierte Grünert die Tournee durch den Saale-Orla-Kreis, die es in dieser Form seit 2012 gibt. „Dankbar bin ich besonders dem Team um die Organisatorin Christiane Linke, aber auch Landrat Thomas Fügmann, der von Jahr zu Jahr gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Saale-Orla, Dirk Heinrich, dieses Projekt so großartig unterstützt.“

Das Konzert in der Schlosskapelle Burgk. Foto: Matthias Creutzberg / OTZ

Sparkasse und Kreisverwaltung haben das Projekt in diesem Jahr mit insgesamt 2300 Euro unterstützt.

Für die diesjährige Förderorgel beziehungsweise die frisch sanierte romantische Kopp-Orgel in der Rosendorfer Kirche wurde der Kirchgemeinde eine Spende über 500 Euro überreicht.