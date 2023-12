Saale-Orla-Kreis: Pfarrer Herden in den Ruhestand verabschiedet

Schleiz/Crispendorf Feierlicher Gottesdienst in der Crispendorfer Kapelle zu besonderem Anlass

Am Mittwoch, dem Ehrentag des heiligen Nikolaus, sah man gegen Abend bei ungemütlichem Schnee-Regen-Gemisch Lichter von Crispendorf nach Dörflas streben. Ziel war die Nikolauskapelle, die als kleinste Kirche Mitteldeutschlands bekannt wurde. Der Gutsbesitzer Karl Wetzel hatte 1935 die Kapelle für seine Mitarbeiter bauen lassen. Allerdings war das Bauwerk mit der Zeit dem Verfall ausgesetzt. Klaus Herden gab den Anstoß und gründete gemeinsam mit Bürgern aus Dörflas einen Förderverein. Damit entstanden rege Aktionen, um die Kapelle wieder herzurichten, was mit Spenden und aktiven Bürgern auch gut gelang. Danach entfaltete sich ein reges Geschehen in der kleinen, restaurierten Kirche. Klaus Herden, Pfarrer im Ruhestand, sollte am Mittwochabend seinen letzten Gottesdienst in der kleinen Kapelle halten. Vor der Tür bauten Mitglieder des Fördervereins ein Zelt auf, in dem für die Gäste Glühwein und Tee ausgeschenkt wurde.

Beim Eintreten merkte man: Das Innere der Kirche ist einfach, aber anspruchsvoll ausgestattet. Fleißige Hände hatten an diesem Abend alles mit Tannengrün und Blumen geschmückt. Festlich gekleidet im Talar waren sowohl Klaus Herden als auch sein Nachfolger Matthias Zierold. „Wir sind gekommen, um Klaus Herden aus seinem aktiven Ruhestand zu verabschieden“, sagte Zierold, Bezug nehmend auf die Aktivität von Herden während seines bisherigen Ruhestandes. Gemeinsam zelebrierten die Pfarrer den Gottesdienst.

Jahre voller guter Erfahrungen

Seine Predigt begann Klaus Herden mit einem Spruch aus der Bibel. „Sagt Dank Gott dem Vater, allezeit für alles, im Namen unseres Herrn Christus“ Er habe sich Gedanken gemacht, was er sagen sollte, zu seinem Abschied als Kapellenpfarrer nach 25 Jahren. „Es waren erlebnisreiche und von guten Erfahrungen gefüllte Jahre“, bekannte er. Er versuche einiges zu erinnern. So werde er nicht vergessen, wie der Zustand der Kapelle war, als Knächkes ihn im Sommer 1989 um Hilfe gebeten hatten.

Dann berichtete er über den Werdegang der Tätigkeiten, bei dem es viele Helfer gab, bis die Kapelle wieder eröffnet werden konnte. Er dankte allen Mitstreitern. „Ohne sie und ohne die Mitglieder des Fördervereins, wäre alles nicht zu schaffen gewesen“, so Herden. Er dankte allen, die zum Gelingen beigetragen hatten, auch seiner Frau, die wegen ihrer Erkrankung diesem Gottesdienst nicht beiwohnen konnte. „Die Nikolauskapelle haben wir so genannt, weil wir das Teilen lernen sollen“, sagte der Pfarrer. „Dörflas ist durch dich ein besonderer Ort geworden“, bekam Klaus Herden zu hören und Dankesworte kamen von allen Seiten.

Auch Landrat Thomas Fügmann dankte dem rührigen Pfarrer. „Sie haben die Art, Menschen mit zunehmen“, sagte er und erinnerte an die Anfänge, als sich Herden auch politisch engagierte. Es gab Geschenke von allen Seiten, und den Wunsch, Klaus Herden möge doch im Förderverein auch weiterhin präsent sein, brachte Vorstandsmitglied Hans Peter Pasold zum Ausdruck, im Namen aller anderen Mitstreiter.