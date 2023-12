Bad Lobenstein Die Planungen für ein Spendenparlament nach Erfurter Vorbild im Saale-Orla-Kreis nehmen immer konkretere Formen an. Im kommenden Jahr ist eine erste offizielle Sitzung geplant. Was sich hinter dem Projekt verbirgt und wie sich Interessierte einbringen können, erklärten die Initiatoren in einer Infoveranstaltung in Bad Lobenstein.