Saale-Orla-Kreis: Rote Ostereier für die Tafeln

Die Linke Saale-Orla und der Linke-Landtagsabgeordnete Ralf Kalich haben den Tafeln in Pößneck, Schleiz und Bad Lobenstein 500 Ostereier sowie Süßigkeiten gespendet. „Damit verbunden ist nicht nur ein Ostergruß an alle von Armut bedrohten Menschen, sondern auch der Appell an die ganze Gesellschaft für ein solidarisches Miteinander einzutreten“, so eine Mitteilung des Kreisverbandes.

„Die Folgen der Corona-Pandemie müssen nach dem Solidaritätsprinzip bewältigt werden“, fordert Philipp Gliesing, Vorsitzender der Linken Saale-Orla, bei dieser Gelegenheit. „Dazu gehört die Durchsetzung von Steuergerechtigkeit durch eine Vermögensabgabe der Superreichen sowie der von der Krise profitierenden Unternehmen, etwa im Versand- und Onlinehandel. Ziel muss es sein, kleine und mittlere Betriebe durch die Krise zu bringen und langfristig steuerlich zu entlasten, insbesondere aber auch Selbstständigen einen Wiedereinstieg zu ermöglichen.“ Angesichts gestiegener Lebenshaltungskosten sei zudem eine Anhebung des Hartz-IV-Regelsatzes dringend geboten.