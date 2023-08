Saale-Orla-Kreis: Sechs Fremdsprachen im neuen Programm der Volkshochschule

Pößneck. In Pößneck neuer Anlauf mit einem Grundkurs zur Gebärdensprache der Gehörlosen.

Die Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises legt im Herbst/Winter-Semester 2023/2024 Kurse in sechs Fremdsprachen auf. Wie dem bisher veröffentlichten Programm der landkreiseigenen Bildungsstätte mit Sitz in Pößneck zu entnehmen ist, kann man in Englisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch und Tschechisch Kenntnisse erwerben oder vertiefen.

Die Reihe der Anfänger-, Fortsetzungs- und Wiedereinstiegskurse beginnt am 6. September im Schleizer AWZ, 11. September in der Pößnecker Volkshochschule und 13. September im Bad Lobensteiner Gymnasium. Im Neustädter Vereinshaus wird unter anderem „Englisch für Senioren“ aufgelegt. Spanisch und Tschechisch werden ausschließlich online unterrichtet.

Visuell-gestische Kommunikation

Ein Grundkurs zur Gebärdensprache der Gehörlosen findet sich ebenfalls im Herbst/Winter-Programm 2023/2024. Der Bedarf an einem solchen Lehrgang erkläre sich durch die Tatsache, dass in Deutschland Millionen hörbehinderter Menschen leben, so die Volkshochschule. Die visuell-gestische Kommunikation als Voraussetzung für das Erlernen der deutschen Gebärdensprache wird gern Auszubildenden und Beschäftigten in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens, in Schulen und Behörden sowie für weitere Interessierte vermittelt. Der Unterricht findet ab 18. Oktober an fünfzehn Abenden bis in den Februar hinein nur in Pößneck statt.

Näheres zu allen Sprachkursen und Online-Anmeldung unter www.vhs-sok.de.