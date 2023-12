Saale-Orla-Kreis: Stehende Ovationen für chormusikalisches Konzert

Oppurg Schlosschor Oppurg bereichert seit 30 Jahren das kulturelle Leben der Region

“Machet die Tore weit...“ lautete Motto des Adventskonzertes des Schlosschores Oppurg, das am Freitag, 1. Dezember, im Barocksaal des Schlosses Oppurg zu hören war. Die Darbietungen des Ensembles und der mitwirkenden Solisten wurde von den Gästen des Abends mit viel Lob und auch bewegenden Worten des Dankes gewürdigt.

„Das war für uns Weihnachtsfreude pur!“, war von Besuchern nach der anderthalbstündigen ausverkauften Veranstaltung zu hören. Mit stehenden Ovationen bedankte sich das Publikum für das Erlebnis. Das Ensemble hat durch das vielfältige und unterhaltende Programm die Herzen gewinnen können. Auch für die Mitglieder des Chores, der seit 30 Jahren das kulturelle Leben in der Region bereichert, und die Musiker sei es „ein wundervoller Adventsauftakt“ gewesen, der viel Kraft für die weitere Arbeit gespendet habe, so Heidrun Schiller in einem kurzen Rückblick auf die Veranstaltung.