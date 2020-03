Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Töpfereien im Saale-Orla-Kreis trotzen Coronavirus

Trotz der Ausbreitung des Coronavirus hält die Organisatorin Brit Heide an der 15. Ausgabe des Tags der offenen Töpfereien im Saale-Orla-Kreis fest. Es gebe keinen Grund vom Plan abzuweichen und die Veranstaltung ausfallen zu lassen.

Am Samstag und Sonntag, 14. und 15. März, zeigen die Handwerker im ganzen Bundesgebiet ihre Werkstätten. An beiden Tagen können 60 Orte in Thüringen, davon sechs im Saale-Orla-Kreis, jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr besucht werden.

Besucher kommen in kleinen Gruppen

„In Abstimmung mit dem Landratsamt in Schleiz haben wir uns entschieden, den Tag der offenen Töpfereien wie angedacht durchzuführen“, sagt die Triptiserin Brit Heide auf Nachfrage. Keine der Werkstätten habe abgesagt.

Ihrer Erfahrung nach mögen die Besucher eben die heimelige Atmosphäre in den Töpfereien, die oft im häuslichen Umfeld eingerichtet sind. „Interessierte kommen stets in kleinen Gruppen, die zehn bis zwanzig Besucher umfassen“, so Heide. Zudem seien die Räumlichkeiten der Keramiker in der Regel eher beengt.

Im Saale-Orla-Kreis nehmen an dem diesjährigen Tag der offenen Töpfereien sechs Werkstätten teil. Zwischen 10 und 18 Uhr können am Wochenende vom 14 und 15. März folgende Manufakturen besichtigt werden:

Brit Heide Töpferei in Triptis, Am Morgenberg 7

Keramikwerkstatt Hartmut Schönfelder in Triptis, Ottmannsdorf 1

annTON Keramik-Atelier Annekatrin Räthe-Schönert in Dreitzsch, Alsmannsdorf 11

Töpferwerkstatt Ulvhild Einsiedel in Pößneck, Klostergasse 1

Werkstätten Christopherushof Remptendorf in Altengesees, Altengesees 29

Keramische Werkstatt Bärbel Müller in Wurzbach, Markt 6