Saale-Orla-Kreis: Über Wunsch und Wirklichkeit in den Kindergärten

Triptis. Dreieinhalb Monate vor der Landratswahl 2024 im Saale-Orla-Kreis findet am Mittwoch, 27. September, das erste Landratskandidaten-Forum statt.

Etwa dreieinhalb Monate vor der Landratswahl 2024 im Saale-Orla-Kreis findet am Mittwoch, 27. September, das erste Landratskandidaten-Forum statt.

Der Neustädter Diakonieverein Orlatal lädt ins Familienzentrum seiner Triptiser Kindertagesstätte Farbenklex zu einem Diskussionsabend mit der Fragestellung „Alles Kindergarten?“ ein.

Beginn der öffentlichen Veranstaltung ist um 18 Uhr.

Im Mittelpunkt steht der „tägliche Spagat zwischen gewünschter Qualität, gesellschaftlichen Bedürfnissen und mangelnder Finanzierung“, der in den Kindergärten geübt werden müsse, so Frederik Thieme, Diakonievereins-Bereichsleiter Kindertagesstätten, der den Diskussionsabend initiiert hat.

Zu diesem Spagat sollen sich die Landratskandidaten Christian Herrgott (CDU) und Uwe Thrum (AfD) positionieren. Die parteilose SPD-Kandidatin Regina Butz nimmt nicht teil.

Neben den beiden Bewerbern um die Nachfolge von Landrat Thomas Fügmann (CDU) sollen „weitere Sachkundige“ im Podium sitzen.

Als Moderator konnte Didi Bujack gewonnen werden.

Stellungnahmen und Ideen

Von Butz, Herrgott und Thrum werden nicht nur Stellungnahmen zu den Werten, die heutzutage in einem Kindergarten vermittelt werden sollen, erwartet.

Das Publikum werde auch auf Ideen dafür gespannt sein, wie die von Thieme festgestellte Diskrepanz zwischen den Wünschen der Gesellschaft und der Wirklichkeit des Personalschlüssels aufgelöst werden soll. Die Folgen der zurückgehenden Kinderzahlen im Saale-Orla-Kreis und Themen wie Inklusion, Finanzierung von Projekten wie Sprachkindergarten und Eltern-Kind-Zentrum, Elternbeiträge, drittes beitragsfreies Kita-Jahr und kostenfreie Essensversorgung sollen ebenfalls angesprochen werden.

Die Veranstaltung richtet sich an Eltern, Erzieher, kommunalpolitische Entscheider und weitere Interessierte. Das Familienzentrum im Kindergarten Farbenklex ist in Triptis, Am Postberg 10, zu finden.