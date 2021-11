Saale-Orla-Kreis: Vielerorts Kriegs- und Gewaltopfergedenken am Volkstrauertag

Rockendorf. Blumen und Gebinde werden in der Region niedergelegt, mancherorts im Rahmen eines kurzen Gedenkens.

Am Gedenkstein für die Gefallenen der Weltkriege auf dem Friedhof von Rockendorf und an den vielen anderen Gedenkorten im Orlatal werden am kommenden Wochenende aus Anlass des Volkstrauertages Blumen oder Gebinde niedergelegt, mancherorts im Rahmen eines kurzen Gedenkens. Der Volkstrauertag wird seit 1952 – im Osten seit 1990 – zwei Sonntage vor dem 1. Advent begangen und erinnert in der Hoffnung auf Versöhnung an die Opfer von Krieg und Gewalt aller Nationen, vom Soldaten über den Vertriebenen bis zum Flüchtling, vom Terrorismusopfer bis zu jenem von politischer Verfolgung.