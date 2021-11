Saale-Orla-Kreis: Wunschherzen schlagen an acht Stellen

In der Oberland-Apotheke in Schleiz – hier die Pharmazeutisch-Technische Assistentin Antonia Napieralski beim Wunschbaumschmücken in einem der vergangenen Jahre – und in sieben weitere Einrichtungen in Pößneck, Neustadt, Triptis und Schleiz sind ab Montag Wunscherfüller gefragt. (Archiv-Foto)

Pößneck/Schleiz. Der Behindertenverband Saale-Orla und der Lions Club Pößneck laden gemeinsam zur Beteiligung an einer Wunschbaum-Aktion ein.

Der Behindertenverband Saale-Orla und der Lions Club Pößneck laden gemeinsam zur Beteiligung an einer Wunschbaum-Aktion ein. Entsprechende Weihnachtsbäume werden ab Montag, 22. November, an mehreren Stellen im Orlatal sowie in Schleiz aufgestellt. Interessierte können dann Wunschherzen abnehmen und Kinderwünsche zu erfüllen.

„Mittlerweile gibt es viele Eltern, die ihren Kindern selbst kleine Wünsche nicht mehr erfüllen können“, heißt es vom Lions Club. „Für Außenstehende mag das verborgen bleiben, für die betroffenen Kinder jedoch ist die Armut sowohl im Alltag als auch bei besonderen Ereignissen wie Weihnachten spürbar. In der jetzt nicht so einfachen Zeit tritt dies auch noch verstärkt auf.“

Über Kindertagesstätten und Beratungsstellen sei die Anzahl der Kinder ermittelt worden, „die sich in einer besonderen Situationen befinden und wo man einfach mit dieser Aktion ein bisschen Freude schenken kann“, erläutert Johannes Heibel vom Lions Club Pößneck. „Die Kinder konnten dann einen Weihnachtswunsch im Wert von bis zu zwanzig Euro auf das persönliche Wunschherz schreiben oder malen.“ Diese Herzen schlagen an folgenden Stellen:

Marien-Apotheke Pößneck,

Sparkassengeschäftsstelle Breite Straße Pößneck,

Rewe-Markt Pößneck-Ost,

Sparkasse Neustadt,

Sparkasse Triptis,

Oberland-Apotheke Schleiz,

Wisenta-Apotheke Schleiz,

Wisentahalle Schleiz.

Wunscherfüller sollen sich in diesen Einrichtungen ein Wunschherz aussuchen, das entsprechende Geschenk kaufen und schön verpacken und das Weihnachtspäckchen zusammen mit dem Wunschherz in einer der Sammelstellen abgeben. Die Päckchen werden in den erwähnten Apotheken und Sparkassengeschäftsstellen sowie beim Behindertenverband in der Neustädter Straße 137 in Pößneck und der Oettersdorfer Straße 18a in Schleiz entgegengenommen

Die Geschenke werden mit einem Wichtelmobil überreicht. „In der Woche vom 13. bis 17. Dezember fahren wir sieben Stellen im Saale-Orla-Kreis an“, so Johannes Heibel. „Dort stehen für die Kinder und ihre Familien Kinderpunsch und Plätzchen bereit und die Kinder erhalten ihre Geschenke.“