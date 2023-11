Saale-Orla-Kreis: Zahl der Arbeitslosen hat sich im Oktober weiter leicht verringert

Pößneck. Auffälliger Rückgang der Ausländerarbeitslosigkeit in der Region. Die Details:

Die Zahl der Arbeitslosen im Saale-Orla-Kreis hat sich im Oktober weiter leicht beziehungsweise um 43 Betroffene auf 2.189 Personen verringert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wurden allerdings 196 Arbeitslose mehr gezählt. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen lag im Oktober bei 5,3 Prozent. Vor einem Jahr waren es noch 4,8 Prozent. Das teilte am Donnerstag die Agentur für Arbeit Thüringen Ost mit.

Seit Beginn des Jahres haben sich im Saale-Orla-Kreis insgesamt 4.253 Menschen mindestens einmal arbeitslos gemeldet. Dem gegenüber stehen genau 4.175 Abmeldungen beim Arbeitsamt, meist aufgrund eines neuen Jobs.

Im Oktober waren in der Region allerdings immer noch 788 Stellen frei. Dieser Bestand scheint kontinuierlich zu schrumpfen. „Die Arbeitskräftenachfrage bleibt deutlich hinter den Erwartungen an eine Herbstbelebung zurück“, heißt es in einer allgemeinen Arbeitsmarkt-Betrachtung der Agentur. Der Grund seien ungünstige „gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen“.

Jobcenter Saale-Orla betreut fast 2000 Bedarfsgemeinschaften

Rund 58,6 Prozent der Arbeitslosen im Saale-Orla-Kreis werden vom Jobcenter betreut. Das waren im Oktober 1.283 Personen, zwar 38 weniger als im September, jedoch 187 mehr als vor einem Jahr. Beim Jobcenter sind zurzeit nach wie vor knapp 2000 sogenannter Bedarfsgemeinschaften registriert.

Die Zahlen für das Orlatal und Oberland unterscheiden sich nach wie vor deutlich. So gilt für den Bereich Pößneck eine Arbeitslosenquote von 6,2 Prozent, für Schleiz/Bad Lobenstein sind es 4,5 Prozent.

Im Oktober scheinen vor allem Menschen aus dem Norden des Saale-Orla-Kreises eine neue sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gefunden zu haben. Den Agentur-Daten zufolge hat sich die Arbeitslosigkeit in allen Segmenten etwas verringert, am deutlichsten allerdings bei den Ausländern. Im September hatten 441 EU-Bürger und andere Zuwanderer keinen Job, jetzt sind 378 in der Statistik erfasst. Die Ausländerarbeitslosenquote der Region hat sich binnen eines Monats um 2,5 Prozentpunkte auf 17,2 Prozent verringert.