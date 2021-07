Saale-Orla-Kreis: Zusätzliche Förderung für Lieblinge unter Leader-Projekten

Die Revitalisierung der historischen Wassermühle in Knau ist eines der beispielhaften Projekte, die in den vergangenen fünf Jahren von der Leader-Aktionsgruppe Saale-Orla gefördert wurde.

Pößneck/Schleiz/Bad Lobenstein. Drei von zwölf Leader-Projekte aus dem ländlichen Raum des Saale-Orla-Kreises können online ausgewählt werden und so zu Extra-Fördergeldern verholfen werden.

Die um die Entwicklung des ländlichen Raumes bemühte Leader-Aktionsgruppe Saale-Orla hat in den vergangenen fünf Jahren beziehungsweise in ihrer Förderperiode von 2015 bis 2020 mehr als 100 Vorhaben mit insgesamt 2,2 Millionen Euro unterstützt. Jedermann hat jetzt die Möglichkeit, die drei besten Projekte zu wählen. Wer seinen Lieblingsinitiativen auf der Internetseite der Aktionsgruppe einen Klick gönnt, verhilft ihnen vielleicht zu einer zusätzlichen Förderung, denn für die Sieger stehen Preisgelder in Höhe von insgesamt 1800 Euro zur Verfügung.

Bis einschließlich 25. Juli kann für eines von zwölf Förderprojekten abgestimmt werden, die von den 60 Mitgliedern der Aktionsgruppe vorab als besonders erfolgreich oder wichtig oder repräsentativ eingeschätzt wurden.

Zur Auswahl stehen folgende von Leader unterstützte Aktionen, Einrichtungen und Initiativen:

die musikalische Begegnungsstätte Villa Novalis in Hirschberg;

das Drogenpräventionsprojekt Revolution Train;

die Wisentatalbahn des gleichnamigen Vereines;

das Café der Diakoniestiftung in Altengesees;

das landkreisübergreifende Streuobstnetzwerk Ostthüringen;

der landkreisweit verteilte Einkaufsführer mit Erzeugern regionaler Produkte;

ein Katalog mit 120 außerschulischen Lernortangeboten;

der Lernort Bauernhof der Familie Steinbock aus Helmsgrün;

der Ausbau des Märchenwaldes Saalburg zum Themenpark;

die Neugestaltung der Naturbühne im Landschaftspark Ebersdorf;

die Revitalisierung der Knauer Wassermühle;

das Gartenzimmer der Villa Luftig in Lückenmühle.

Jeder Wähler hat drei Stimmen. Die beliebtesten Projekte werden am 29. Juli in einer Feierstunde am Pfahlhaus am Hausteich in Plothen ausgezeichnet.

Mit der Wahl der beliebtesten Leader-Projekte der Region soll auf das Erreichte zurückgeblickt und dieses angemessen gewürdigt werden, so Sören Kube vom Regionalmanagement der Leader-Aktionsgruppe. In der ersten der insgesamt vier Wochen laufenden Abstimmung hätten schon mehr als 200 Menschen ihre Favoriten markiert.

Was ist Leader?

Die Leader-Aktionsgruppe Saale-Orla ist ein Verein und Vorsitzender ist der Remptendorfer Bürgermeister Thomas Franke (CDU). Der Interessengemeinschaft gehören etliche Gemeinden und ein Großteil der Städte aus dem Oberland und Orlatal an, zudem zwei Verwaltungsgemeinschaften und der Saale-Orla-Kreis selbst. Weitere Mitglieder sind landwirtschaftliche Betriebe, Handwerker und andere Firmen unterschiedlichster Größe sowie Vereine und einzelne Personen.

Leader ist ein 1991 eingeführtes Programm der Europäischen Union und die englisch klingende Abkürzung des allerdings französischen Programmnamens „Liaison entre actions de développement de l’économie rurale“, was sich mit „Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“ übersetzen lässt. Der Saale-Orla-Kreis kommt seit 1997 in den Genuss von Leader-Geldern, die Aktionsgruppe gibt es seit 2007.

Gewählt werden kann bis 25. Juli unter www.leader-sok.de/projektwettbewerb/