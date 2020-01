Saale-Orla: Noch keine Schalldämpfer im Landkreis beantragt

„Jäger in Thüringen sollen künftig Schalldämpfer für ihre Gewehre benutzen dürfen. Das sieht die Novelle des Jagdgesetzes vor“, hieß es im September vergangenen Jahres in den Medien. Der Landtag hat diesem neuen Landesjagdgesetz zwar längst zugestimmt, dennoch gestaltet sich die Sache deutlich komplizierter.

Die Redaktion hat bei der im Saale-Orla-Kreis zuständigen unteren Waffenbehörde nachgehakt, um zu erfahren, ob es in der Region bereits Anträge hinsichtlich des jagdlichen Einsatzes und Erwerbs von Schalldämpfern durch hiesige Jäger gibt. Als wesentliches Argument für die Zulassung solcher Schalldämpfer wird meist der Gehörschutz der Jagdausübungsberechtigten angeführt. Ähnliches gelte für den Schutz des Gehörs der Jagdhunde vor dem lauten Schussknall.

Schalldämpfer sind meistens Metallzylinder, die an der Mündung einer Waffe angebracht werden, um sowohl den Schussknall als auch die Intensität des dabei entstehenden Mündungsfeuers zu reduzieren. Wenn ein Jäger ein solches Zusatzgerät an seiner Langwaffe anbringen möchte, ist dazu ein Antrag bei der Behörde nötig. In einigen Bundesländern ist Jägern der Erwerb und die Verwendung bereits möglich.

Widerspruch zwischen Jagd- und Waffenrecht

In Thüringen wohl noch nicht. Denn aus der Antwort der unteren Waffenbehörde im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises in Schleiz geht unter anderem hervor, dass in den vergangenen Monaten keine Anträge von Jägern zum Erwerb oder Führen eines Schalldämpfers eingereicht worden sind.

Die Erklärung hierzu lautet wie folgt: „Derzeitig besteht ein Widerspruch zwischen Jagd- und Waffenrecht. Eine Ausnahmegenehmigung zum Umgang mit Schalldämpfern ist gegenwärtig grundsätzlich nicht möglich.“

Ein Schalldämpfer diene dem Schutz des Gehörs. Dieser könne auch durch andere Mittel in gleicher Weise gewährleistet werden. Als Beispiele führt die Behörde etwa Ohrkapseln oder „Im-Ohr-Schutz“ wie zum Beispiel Ohrstöpsel auf. „Das Waffengesetz wird derzeit überarbeitet, somit kann es durchaus zu einer Rechtsanpassung in Zukunft kommen, nach derzeitiger Rechtssituation sind Schalldämpfer nicht zulässig“, teilt die untere Waffenbehörde mit.

Auf der Internetseite des Jagdausstatters Frankonia heißt es zum Thema Waffengesetz des Bundes: „Der Bundestag hat am Freitag, 13. Dezember 2019, Änderungen im Waffenrecht beschlossen, welchen der Bundesrat zugestimmt hat.“ Daraus würden sich für Jäger mit Blick auf den Erwerb und Besitz von Schalldämpfern grundlegende Änderungen ergeben. „Die Änderung des Gesetzes wird am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt gültig. Bis dahin gilt nach wie vor das aktuelle Waffengesetz!“

6063 legale Schusswaffen im Landkreis registriert

Wie die untere Waffenbehörde des Landkreises weiter mitteilt, gibt es aktuell im Saale-Orla-Kreis 6063 legale Schusswaffen, darunter sind 1696 Kurzwaffen wie Pistolen und Revolver sowie 4367 Langwaffen, also Gewehre. Die Waffen verteilten sich auf 1249 Waffenbesitzer – etwa Sportschützen und Jäger. Im März 2019 lag die Zahl registrierter Waffen im Landkreis noch bei 6015: ein Anstieg um 0,8 Prozent. Gleichzeitig ging die Zahl der Besitzer von erlaubnisbedürftigen Waffen um elf Personen zurück.

Zudem zählt die Behörde aktuell 499 sogenannte kleine Waffenscheine. Diese sind nötig, um Signal-, Reizstoff- und Schreckschusswaffen führen zu dürfen. Im Jahr 2019 haben Prüfer insgesamt 192 Aufbewahrungskontrollen bei Waffenbesitzern im Landkreis durchgeführt und dabei 21 Mängel festgestellt.