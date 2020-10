Bei der RAM Regio Ausstellungs GmbH würden laut einer Mitteilung die Vorbereitungen für die größte Regionalmesse Ostthüringens in vollem Gang sein, die Akquise laufen. Und auch der Ausstellungsbeirat kam gerade zusammen, um die Messe weiterzuentwickeln.

Wichtig für alle Beteiligten: Bei Messen sind die Nachverfolgbarkeit und die Einhaltung von Hygienevorgaben möglich, deshalb bilden sie schon seit Mai eine eigene Kategorie. Nach Vorgaben der Bundesländer können sie stattfinden. Und tun dies in ganz Deutschland auch wieder.

Impulse für die regionale Wirtschaft

Hier sind regionale Messen und Publikumsmessen klar im Vorteil. Sie geben als Plattform von Angebot und Nachfrage der örtlichen Wirtschaft Impulse nach den schwierigen zurückliegenden Monaten und werden mit ihrem Angebot gern von den Besuchern wahrgenommen. Erste erfolgreich durchgeführte Messen unter den neuen Bedingungen wie der Düsseldorfer Caravan Salon stimmen zuversichtlich.

Diese Zuversicht teilen Messeveranstalter RAM Regio Ausstellungs GmbH und der Ausstellungsbeirat. Sie wünschen sich 2021 „ihre Saale-Orla Schau“. Die Teilnehmer planen durch Vorschläge und Ideen kräftig mit. So soll in der nächsten Auflage das Thema Grillen mit dabei sein. „Wir freuen uns auf die Saale-Orla Schau und erleben das auch bei den Ausstellern. Sie wissen, dass sie sich auf der Messe für die Menschen der Region präsentieren und nehmen sie als Chance wahr, im neuen Jahr wieder durchzustarten“, sagt Constanze Kreuser, Geschäftsführerin der RAM Regio Ausstellungs GmbH in Erfurt. Das Unternehmen organisiert die Saale-Orla Schau nun schon zum achten Mal. Registrierung, Abstand und Maskenpflicht sind in den Hallen Pflicht.