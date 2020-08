Saale-Orla: Trockenheit lässt das Futter knapp werden

Ludwigshof/Krölpa. Bei der Agrarprodukte Ludwigshof eG wurden vier Herden an andere Standorte zum Weiden gebracht. Die Felder sind eigentlich kein Grünland.

Landwirten droht wegen zu wenig Niederschlägen, das Futter für die Tiere knapp zu werden. Auch bei der Agrarprodukte Ludwigshof eG musste bereits reagiert werden. Im April ging es für das Vieh vom Stall auf die Weideflächen rund um Friedebach, Hütten, Wöhlsdorf und Oelsen. Die Rinder sollten dort eigentlich bis zum November bleiben, allerdings machte die Trockenheit der vergangenen Monate einen Strich durch die Rechnung. Da nicht mehr auf allen Grünflächen ausreichend Futter zu finden war, musste ein Teil der Tiere umziehen oder wird dies in den kommenden Tagen tun. „Das betrifft vier Herden, drei Kuhherden mit Kälbern und eine Färsenherde, die alle normal in Friedebach auf der Weide bleiben sollten, bis es zurück in den Stall geht“, sagt Gunnar Jungmichel, Geschäftsführer der Agrarprodukte Ludwigshof eG.