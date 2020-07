Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saale-Orla wieder coronafrei

Der Saale-Orla-Kreis ist mit dem Beginn dieser Woche wieder coronafrei. Das teilte am Montag die Schleizer Kreisverwaltung mit.

Die letzte bekanntgewordene Neuinfektion liege mehr als 14 Tage zurück. Eine Frau habe sich offenbar während eines Auslandsaufenthalts mit SARS-CoV2 infiziert, jedenfalls sei sie positiv getestet worden. „Da in der Theorie davon ausgegangen wird, dass das Corona-Virus zwei Wochen nach der Ansteckung nicht mehr nachweisbar ist und seither keine weiteren Positivbefunde hinzukamen, gibt es im Landkreis aktuell keinen bekannten Fall einer sogenannten aktiven Infektion“, so das Landratsamt.

„Man kann der Bevölkerung nur ein Lob aussprechen. Die meisten Menschen verhalten sich verantwortungsbewusst und tragen damit ihren persönlichen Anteil dazu bei, dass wir die Situation im Griff haben“, sagt Torsten Bossert, Leiter des Gesundheitsamtes im Schleizer Landratsamt, in einer Pressemitteilung. In dieser wird auch Landrat Thomas Fügmann (CDU) mit folgenden Worten zitiert: „Mein Dank gilt allen, die sich mit ihren täglichen Gewohnheiten und Verhaltensweisen an die ‚neue Normalität‘ angepasst haben, um der Ausbreitung des Virus Einhalt zu gebieten.“

Insgesamt gab es nach der Zählung des Landratsamts seit dem ersten Corona-Fall Thüringens am 2. März in Pößneck genau 152 bestätigte SARS-CoV2-Infektionen im Saale-Orla-Kreis. Zwölf Menschen aus dem Landkreis sind vor allem in Triptis an oder mit dem Virus verstoben. Corona-Schwerpunkt im Saale-Orla-Kreis war das Orlatal.