Saale-Orla: Zahl der Arbeitslosen steigt leicht an

Die Zahl der Arbeitslosen im Saale-Orla-Kreis ist im Dezember im Vergleich zum November um 77 auf 1768 Personen angestiegen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich damit auf 4,1 Prozent. Im Vormonat lag sie noch bei vier Prozent. Trotz des leichten Anstiegs betrug sie im Dezember 2018 noch 4,7 Prozent. Die Zahl der nicht in Lohn und Brot stehenden Männer und Frauen ist gegenüber dem Vorjahresmonat um 291 gesunken. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Arbeitsmarktbericht der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera hervor.

Im Landkreis gibt es noch immer ein Orlatal-Oberland-Gefälle bei der Arbeitslosigkeit. Während im nordwestlichen Teil des Saale-Orla-Kreises, dem Geschäftsstellenbezirk Pößneck, 4,9 Prozent der Erwerbstätigen arbeitslos waren, sind es im östlichen Teil lediglich 3,5 Prozent.

1965 Bedarfsgemeinschaften werden betreut

Im Bereich Schleiz ist jahreszeitentypisch ein leichter Anstieg zu verzeichnen. 36 Personen mehr als im Vormonat meldeten sich arbeitslos, so dass insgesamt 782 Personen nicht mehr in Lohn und Brot stehen. Das waren allerdings 107 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Es meldeten sich 202 Personen neu oder erneut arbeitslos. Das sind 36 weniger als noch vor einem Jahr. Insgesamt meldeten sich in vergangenen zwölf Monaten 2587 arbeitslos, das ist ein Minus von 258 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die Menge an Arbeitsstellen im Geschäftsstellenbezirk Schleiz sank im Dezember um elf Stellen auf 551. Die Arbeitgeber meldeten 65 neue Arbeitsstellen, das sind 28 weniger als noch vor einem Jahr. Überhaupt gab es im ganzen Jahr 2019 im Vergleich zu 2018 210 Arbeitsstellen weniger. Ein ähnliches Bild zeigt sich im Orlatal: In den vergangenen zwölf Monaten sind auch insgesamt 210 Jobs weniger gemeldet worden als noch 2018. Im Dezember sind 85 neue Arbeitsstellen von den Arbeitgebern angezeigt worden. Das Angebot sank im Vergleich zu November um 20 Stellen auf 486.

Im Vergleich zum Vormonat sind im Dezember im Geschäftsstellenbezirk Pößneck 36 Personen mehr, also insgesamt 782 Personen, erwerbslos. Das waren 184 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Es meldeten sich 211 Personen arbeitslos, 50 weniger als vor einem Jahr. Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 3079 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 207.

Im Jobcenter Saale-Orla-Kreis gibt es gegensätzliche Veränderungen zum Vormonat. Im Dezember wurden in der Grundsicherung 1965 Bedarfsgemeinschaften betreut; 23 mehr als im Vormonat, aber 252 Bedarfsgemeinschaften weniger als vor einem Jahr. Die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten stieg um 13 Personen auf 3409. Das sind 325 weniger als vor einem Jahr.