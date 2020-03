Saalfelds Ostereierbaum 2020 letztmalig auf dem Boulevard

55 Jahre, nach dem das Saalfelder Ehepaar Christa und Volker Kraft die ersten bunten Eier an ihren späteren Weltrekord-Baum hängten, wird es wieder einen Saalfelder Ostereierbaum geben. Es ist der fünfte Baum ohne die Krafts, die die Tradition aus Altersgründen abgaben. Zunächst übernahmen die Wirte des nun geschlossenen Restaurants „Das Loch“. Im Mai 2018 gründete sich der Verein „Freundeskreis des Saalfelder Ostereierbaums e.V.“, der die in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommene Tradition seither fortsetzt.

Eine Robinie auf dem Boulevard ist der Ostereierbaum 2020

Deren Mitglieder sind derzeit intensiv mit den Vorbereitungen für das Anschmückfest am Samstag, den 28. März, beschäftigt. Beginn ist um 10 Uhr. Wie Uta Gull, Georg Sogorski und Reinhardt Bähring dieser Redaktion erklärten, wird einer Robinie in der Blankenburger Straße zum letzten Mal die Ehre zuteil, Saalfelder Ostereierbaum zu sein. Es ist der erste Boulevard-Baum, vom Markt aus betrachtet.

Allerdings hat dieser Baum derzeit kaum die Kapazitäten, die Rekordzahl von 10.000 bunt bemalten Eiern zu tragen. Vor Jahren wurde ihm von einem Anlieferungs-Lkw ein Ast abgefahren. Nun hat eine Baumpflege-Firma ganze Arbeit geleistet und den Baum - auch überraschend für die Ostereierbaum-Freunde vom Verein - von nahezu allem Astwerk befreit. Der Grund ist die Angst vor herabfallenden Ästen während der Frühjahrsstürme.

Doch die Vereinsmitglieder wissen sich zu helfen. Sie werden ein Vogelnetz aus wenig sichtbaren Nylon verwenden, es über die gestutzte Baumkrone werfen und daran die bunten Eier befestigen. „Das es wirklich voll aussieht“, erklärt Uta Gull: „Wir wollen möglichst viele Eier am Baum befestigen.“ 9500 bunte Eier hat der Verein derzeit, eingelagert sind sie in den Bayerischen Bierstuben, dessen Wirt Norbert Scherbe den Verein sehr unterstützt. Aus diesem Grund werden er, seine Frau, der Einzelhändler Sven Antemann und natürlich Christa und Volker Kraft während des Anschmückfestes am 28. März feierlich zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt. Zudem werden am Anschmückfest Prominente dabei sei, kündigt Reinhardt Bähring an - darunter Landrat Marko Wolfram und Bürgermeister Steffen Kania.

Der Höhepunkt der 2020er Ostereierbaum-Saison wird dann der Ostersonntag sein, der 12. April. An diesem Tag lädt der Freundeskreis zu einer Ostereierbaum-Olympiade. Gemeint sind kleine Wettkämpfe passend zum Thema: Eierkegeln, Eierzielwurf, Eierangeln, Eierlauf…. Ein weiterer der jeweils in drei Altersklassen stattfindenden Wettbewerbe heißt: Fang den Eierdieb! Die Sieger erhalten kleine Sponsoren-Preise, ebenso alle Teilnehmer einer Tombola.

Es sind im Verein „Mega-Freundschaften“ entstanden

2021 bereits wird das Ostereierbaum-Fest im Schlosspark stattfinden, wo bereits jetzt ein extra dafür gepflanzter Apfelbaum seine Wurzeln sprießen lässt. Der Schlosspark soll dann der dauerhafte Standort sein, denn dort ist genügend Platz, das Ambiente stimmt und zudem gibt es bereits jetzt gute Kontakte zum Bildungszentrum (bz) und zur Orangerie.

Auf die Frage, warum sie sich in Ostereierbaum derart engagieren, antwortet Uta Gull: „Wir wollen die Tradition fortsetzen.“ Das sei das Hauptmotiv. Aber es gebe auch schöne Nebeneffekte. So habe sich ein wirklicher Freundeskreis gebildet, es seien „Mega-Freundschaften“ entstanden. „Wir sind mehr als nur Verrückte, die Ostereier aufhängen“, ergänzt Reinhardt Bähring lachend. Allerdings könnten sie noch etwas Unterstützung gebrauchen. Da bei beim An- und Abschmücken auch mal ein Osterei zu Boden fällt, werden neue bunte Eier gebraucht. Abgegeben werden können sie jeweils Mittwoch und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr in den Bayerischen Bierstuben, Schloßstraße 12. „Pro Eierschachtel gibt es ein Los, dass auch gewinnt“, verspricht Reinhardt Bähring. Und da sich auch die Kosten für Kleinmaterialien summierten, seien auch Geldspenden willkommen.

Wer den „Freundeskreis des Saalfelder Ostereierbaums e.V.“ unterstützen will, hier die Bankverbindung: Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt, IBAN D35 8305 0303 0011 0252 47 (Spendenquittung wird zugesichert) Erreichbar ist der Freundeskreis via E-Mail: ostereierbaum-saalfeld@gmail.com