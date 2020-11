Sanierung der Brauhausgasse in Neustadt geht weiter

Im Quartier Brauhausgasse in Neustadt hat die nächste Phase der Sanierungsarbeiten begonnen. Zuletzt wurden die Hinterhäuser der Nummern 3, 5, 7 und 9 abgerissen und Sicherungsmaßnahmen vorgenommen. Dann kehrte erst einmal Ruhe auf der Baustelle ein, die sich wenige Meter oberhalb des Neustädter Rathauses befindet.

Mittlerweile geht es wieder voran in der Brauhausgasse. Die Sicherungsmaßnahmen werden derzeit weiter an den Häusern der Nummern 3 bis 9 fortgesetzt. So wurden etwa drei Gewölbekeller gesichert und stabilisiert. Dazu wurde eine Bewehrung, eine Verstärkung von Betonbauteilen, verlegt, bevor mit einer Betonschicht ein Schutz über den Kellergewölben hergestellt wurde.

Darauf soll nun eine Gründung aufgebracht werden – eine konstruktive und statische Ausbildung eines Übergangs zwischen Bauwerk und Boden, welche die Lasten aus dem Bauwerk aufnimmt und an den Untergrund weitergibt. „Dann soll es weiter nach oben gehen. Auf die neue Gründung sollen dann die Rückfronten gestellt werden“, sagt Investor Michael Sprigade, Gesellschafter der AGW Grundstücks- und Immobiliengesellschaft bR.

Anschließend soll zwischen der Vorder- und der Rückseite der Häuser ein Schutzdach kommen, „um darunter arbeiten zu können und die Konstruktionen vor Wettereinflüssen zu schützen“, so Michael Sprigade weiter.

Corona hat die Arbeiten nicht behindert

Die Investoren, neben Michael Sprigade sind das Daniel und Christiane Böhme, ebenfalls beide Gesellschafter der AGW Grundstücks- und Immobiliengesellschaft bR, hoffen nun auf einen milden Winter, um in den kommenden Wochen und Monaten gut mit den Arbeiten an den Häusern voranzukommen. Denn man ist mit den Vorhaben noch nicht so weit vorangeschritten, wie es ursprünglich einmal gedacht war. Mit der aktuellen Situation habe das allerdings nichts zutun. „Corona hat uns nicht weiter behindert“, gibt Daniel Böhme an.

Ein Grund für die Verzögerungen seien unter anderem die Sicherungsmaßnahmen, die sich zum Teil schwieriger gestalteten, als zunächst angenommen. Darüber hinaus habe man sich bei den Arbeiten an den Häusern der Nummern 3 bis 9 keinen Druck gemacht, sondern sei immer auf Sicht gefahren. Die Planungen für die Brauhausgasse 1 würden unterdessen ebenfalls laufen.

Im April 2019 war der Startschuss für die Sanierung des äußerst maroden Quartiers gefallen. Im ersten Schritt wurden die Objekte entrümpelt. Altes Mobiliar, Müll und Schutt wurden dazu entfernt. Bis weitere Arbeiten durchgeführt werden konnten, stand eine Begutachtung der Gebäude durch die Denkmalbehörde an. Durch diese erfolgte eine denkmalfachliche Bestandsdokumentation.

Nach der Begutachtung gab die obere und untere Denkmalbehörde grünes Licht für den Abriss der Hinterhäuser der Nummern 3 bis 9. Ebenso wurde das Haus der Bachstraße 14 abgerissen, das sich in einem desolaten Zustand befunden hatte.