Sankt-Veit-Kapelle in Wernburg: Zwei Führungen und ein Vortrag zum Oberen Saaletal

Wernburg. Heimatfreunde Wernburg bereiten sich auf den Tag des offenen Denkmals am 10. September vor.

Der jährliche Tag des offenen Denkmals ist immer auch eine Leistungsschau der Ehrenamtlichen im Denkmalschutz. Und so freuen sich auch die Heimatfreunde Wernburg auf den 10. September. Denn da stellen sie einmal mehr Geschichte und Gegenwart der 1506 erstmals urkundlich erwähnten Sankt-Veit-Kapelle im Dorf vor.

„Das Besondere an der Kapelle sind die Fresken aus dem späten 15. Jahrhundert im Innenraum und die Holzbalkendecke“, sagt Heimatfreund Hans-Ullrich Beck. „Auch der spätgotische Schmuckgiebel über dem vorspringenden Chörlein auf der Südostseite ist besonders.“ Beherzte Wernburger hätten den Verfall des Kirchleins an der Schleizer Straße zumindest im Außenbereich schon zu DDR-Zeiten verhindert. Ab 2004 habe der Innenraum denkmalgerecht saniert werden können.

Besichtigungen, Andachten und kulturelle Veranstaltungen

Die ursprünglich private Schlosskapelle sei Eigentum der Gemeinde. Die Ehrenamtlichen kümmern sich um Instandhaltung und Pflege und öffnen nach Absprache mit Heimatfreund Dieter Sillge, Telefon 01 62/92 72 661, die Tür für Besichtigungen, Andachten oder kulturelle Veranstaltungen. Sogar Eheschließungen seien in Absprache mit dem Standesamt möglich.

Das Besondere an der Kapelle sind die Fresken aus dem späten 15. Jahrhundert. Foto: Hans-Ullrich beck / OTZ

An Denkmaltag sind Gäste zwischen 10 bis 16 Uhr in der Kapelle willkommen. Um 10 Uhr und um 13 Uhr gibt es kurze Führungen. Um 15 Uhr referiert Heimatfreund Michael Förtsch über „Die ehemaligen Mühlen im Oberen Saaletal“.

Hans-Ullrich Beck hat in Vorbereitung auf den Denkmaltag ein „interaktives Panorama des Innenraums“ gefertigt und ins Internet gestellt. „Wer also am 10. September keine Zeit hat, kann uns jetzt schon unter www.wernburg.de/kapelle besuchen“, lädt er ein.