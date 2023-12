Ziegenrück In kleiner gemütlicher Runde gab Claus Irmscher im Ziegenrücker Schlosshotel nicht nur einen Einblick in sein literarisches Schaffen, sondern auch in seine eigene Lebensgeschichte. Die Limericks waren mal heiter, mal nachdenklich und spiegelten meist die aktuellen Themen der Zeit wider, in der sie entstanden sind.