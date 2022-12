Schätze aus den Sammlungen des Museums Schloss Burgk

Schleiz. Am 4. Advemt Kuratorenführung durch die aktuelle Sonderausstellung „Gekauft – Getauscht – Gerettet – Gefunden – Geschenkt bekommen“ auf Schloss Burgk.

Das Museum Schloss Burgk zeigt in der aktuellen Sonderausstellung „Gekauft – Getauscht – Gerettet – Gefunden – Geschenkt bekommen“ große und kleine Schätze aus den museumseigenen Sammlungen. In der Neuen Galerie sind unter anderem Gemälde, Grafiken, Möbel, Militaria, Glas, Keramik, Porzellan, Zinn, Kuriosa, Exlibris und Künstlerbücher aus fünf Jahrhunderten zu sehen.

Bis heute gehen zirka 70 Prozent der Dauerausstellungsobjekte auf Schloss Burgk auf das ehemals fürstliche Eigentum zurück, heißt es in einer Mitteilung. Doch seit der Öffnung der Schlosstore für die breite Öffentlichkeit im Jahr 1952 habe man den Sammlungsbestand vervielfachen können. Die aktuelle Sonderausstellung gewähre bis Anfang März Einblicke in die umfangreichen Sammlungen des Hauses. „Vieles konnte in den letzten Jahren restauriert werden, aber es gibt eine Vielzahl von Objekten, die noch gesichert, gereinigt und restauriert werden müssen“, so das Museum.

Schenkungen und Überlassungen

Die Ausstellung gibt ebenso einen Einblick in die Beziehungen, die Schloss Burgk zu Sammlern und Künstlern pflegt. Ohne deren Schenkungen und Überlassungen wären die Sammlungen weit weniger umfangreich. „Gleiches gilt für die Unterstützung, die unserem Haus durch den Träger des Museums, den Saale-Orla-Kreis, den Freistaat Thüringen, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Kulturstiftung der Länder, die Ernst von Siemens Kunststiftung und natürlich den Förderverein Museum Schloss Burgk für Erwerb und Erhalt von Sammlungsgut gewährt wurde“, so das Museum in der Mitteilung.

Am Sonntag, 18. Dezember, um 14 Uhr lädt das Museum zu einer Führung durch die Sonderausstellung mit Kurator Timm Luckhardt ein. Es wird um eine Voranmeldung unter Telefon 0 36 63/400 119 oder per E-Mail an museum@schloss-burgk.de gebeten.