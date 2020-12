Bei ihrem Spaziergang durch die Triptiser Innenstadt am Samstag machen Robert Schumann und Sohn Oskar auch Halt an den Schaufenstern mit historischen Bildern.

Triptis. In den verwaisten Schaufenstern der Triptiser Innenstadt sind historische Fotos zu sehen.

Schaufensterbummel mit Geschichte in Triptis

Ein klein wenig erinnert er an eine Schnitzeljagd – der historische Stadtspaziergang, den man derzeit durch die Triptiser Innenstadt machen kann. „Für die verwaisten Schaufenster hat der Heimatverein Triptis historische Aufnahmen zur Verfügung gestellt“, erläuterte Kulturamtsleiter Jan Wißgott, als er die Idee vorstellte. Neben dem Türchen, das sich jeden Tag in einem anderen Haus in der Stadt oder einer teilnehmenden Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft öffnet, ist dies die zweite städtische Aktion, mit der die Triptiser auf Weihnachten eingestimmt werden sollen.