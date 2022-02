Scheunenbrand im Saale-Orla-Kreis verursacht 50.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in Schmieritz ist Dienstagnacht hoher Sachschaden entstanden (Symbolbild).

Schmieritz. In Schmieritz hat Dienstagnacht eine Scheune lichterloh in Flammen gestanden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Bei einem Band in Schmieritz ist Dienstagnacht ein hoher Sachschaden entstanden. Menschen wurden laut Polizei aber nicht verletzt. Um kurz vor 1 Uhr rückten demnach mehrere Feuerwehren und die Polizei in die Ortsstraße aus. Dort stand eine Scheune lichterloh in Flammen.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Dabei verhinderte die Feuerwehr, dass der Brand auf weitere Gebäude übergriff. Was das Feuer verursacht hat, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei rund 50.000 Euro. In der Scheune lagerten nach ersten Erkenntnissen u.a. landwirtschaftliche Maschinen und Fahrzeuge.

OTZ-Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen: