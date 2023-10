Scheunenfest, Sprechstunden und Stammtischparolen – Kurze Meldungen aus dem Saale-Orla-Kreis

Ein Ausblick auf Veranstaltungen an diesem Wochenende und der nächsten Tage, Öffnungszeiten und ein Meldung der Polizeiinspektion Saale-Orla.

Scheunenfest am Sonntag

Am Sonntag, 15. Oktober, wird im Kulturkonsum Hütten ein Scheunenfest mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Beginn ist 14.30 Uhr. Bis 18 Uhr sei unter anderem mit Film- und Korbflechtvorführungen, einer Hundertwasser-Mitmachmalaktion, Spielen für Jung und Alt sowie einem Basar mit handgemachten Artikeln zu rechnen.

Rheuma-Sprechstunde

Die Rheuma-Selbsthilfegruppe in Pößneck bietet am Dienstag, 17. Oktober, wieder Sprechstunden für Menschen mit Erkrankungen des Bewegungsapparates im kleinen Saal des Pößnecker Rathauses an. Betroffene sind zwischen 13 und 15 Uhr willkommen. Es wird um Terminvereinbarungen unter Telefon 036732/222 43 gebeten.

Kreisverkehr noch gesperrt

Aufgrund von Straßenbauarbeiten bleibt der Kreisverkehr Mittelpöllnitz an der Landesstraße 3002 eine weitere Woche bis Freitag, 20. Oktober, voll gesperrt. Der Verkehr wird über Triptis umgeleitet.

Blut spenden in Neustadt

Im Neustädter Orlatal-Gymnasium kann am Freitag, 20. Oktober, wieder Blut gespendet werden. Gesunde Frauen und Männer sind zwischen 16 und 19 Uhr willkommen. Vor Ort ist ein Team des Deutschen Roten Kreuzes Saale-Orla.

Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Am Dienstag, 10. Oktober, wurde in Pößneck in der Hohen Straße in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die Täter schlugen am helllichten Tag zwischen 11 und 14.30 Uhr zu. Aus dem Treppenhaus und den Kellern des nicht näher genannten Objektes wurden Bekleidungsgegenstände und Werkzeuge gestohlen. „Der oder die unbekannten Täter konnten unentdeckt entkommen“, so die Landespolizeiinspektion Saalfeld. Angaben zur Höhe des angerichteten Sachschadens und zum Wert des Diebesgutes wurden nicht gemacht. Die Ermittler der Polizeiinspektion Saale-Orla, die unter Telefon 0 36 63/43 10 erreichbar wären, suchen eventuelle Zeugen dieses Einbruchsdiebstahls.

Party heute in Pößneck

Eine 80er-, 90er- und Nullerjahre-Party wird am heutigen Samstag in Bozos Lounge auf dem Pößnecker Viehmarkt gefeiert. Beginn ist um 21 Uhr. Als DJ ist Die Rebellen angekündigt. Der Eintritt ist frei.

Baris Ektiren – hier mit Pauline Külz und Luisa Kästner bei der Eröffnung seiner Bar – lädt heute zu einer 80er-, 90er- und Nullerjahre-Party ins Bozos auf dem Pößnecker Viehmarkt ein. Foto: Marcus Cislak / Archiv

Literaturgottesdienst in Neustadt

In der Neustädter Stadtkirche findet am Sonntag, 15. Oktober, ein „Literaturgottesdienst“ statt. Beginn ist um 10 Uhr. Ein „außergewöhnliches Thema soll beleuchtet werden“, teilt die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Neustadt mit. Es soll „für den Frieden in Syrien, in der Ukraine, in Israel, in der Welt, in unserem Land, in unseren Herzen“ gebetet werden.

Beratung für Betroffene

In der Begegnungsstätte der Volkssolidarität in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 5 in Pößneck werden am Dienstag, 17. Oktober, Sprechstunden des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Thüringen angeboten. Betroffene und Angehörige sind in der Zeit zwischen 13 bis 15 Uhr willkommen. Nähere Informationen gibt es bei Volkmar Dietrich unter Telefon 0 36 63/400 532 oder auch 0173/3 88 34 24.

Stammtischparolen entlarven

„Argumentieren gegen Stammtischparolen“ lautet das Thema eines Ganztagesseminars, zu welchem am 4. November in die Stadtbibliothek Triptis eingeladen wird. Das Projekt will Interessierte befähigen, diskriminierenden und menschenverachtenden Einstellungen wirksam zu begegnen. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung der Volkshochschule Saale-Orla ist kostenfrei. Es wird um eine Anmeldung unter www.vhs-sok.de oder Telefon 0 36 63/488 144 gebeten, wo es nähere Informationen gibt.

Sozialladen in Pößneck

Der Sozialladen des Deutschen Roten Kreuzes Saale-Orla in der Saalfelder Straße 2 in Pößneck ist montags bis mittwochs von 8.30 bis 13 Uhr und 13.30 bis 15 Uhr geöffnet. Sozialhilfeempfänger, Alleinerziehende, Rentner und Menschen in Not erhalten hier unter anderem gute gebrauchte Kleidung und Haushaltsbedarf. Nähere Informationen gibt es unter Telefon 03647/459 11 02.