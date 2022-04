Schichtwechsel mit Elisabeth Kaiser in Triptis

Elisabeth Kaiser (SPD) möchte in Neustadt und in Triptis ins Gespräch kommen.

Neustadt/Triptis. In Neustadt ist die SPD-Politikerin mit einem Info-Stand unterwegs.

Die Geraer SPD-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser ist am Dienstag, 3. Mai, im Orlatal unterwegs. Zwischen 10 und 12 Uhr will sie mit einem Info-Stand auf dem Markt in Neustadt mit Händlern und Besuchern ins Gespräch kommen. Und ab 13 Uhr ist sie zu Gast im Triptiser Porzellanwerk. Nach einer Werksführung mit der Geschäftsführung lädt die SPD-Politikerin die Belegschaft zum „Schichtwechsel mit Elisabeth Kaiser“ auf Kaffee und Kuchen ein. In lockerer Atmosphäre möchte sie erfahren, was die Triptiser bewegt, aber auch Fragen zur aktuellen politischen Lage beantworten.