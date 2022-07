Schlagerparty-Premiere auf dem Tannenhof in Wittchenstein

Wittchenstein. Wir verlosen zehnmal zwei Karten für Annemarie Eilfeld & Co., eine Mail reicht. Näheres im Text.

„Landwirtschaft kann mehr“, sagt Christian Mai, der vor einem knappen Jahr den Tannenhof in Wittchenstein übernommen hat. In diesem Sinne veranstaltet er am Samstag, 9. Juli, erstmals eine Schlagerparty auf seiner Weihnachtsbaumplantage. Beim „Schlager in den Tannen“ sind Gäste ab 17 Uhr willkommen. Angesichts des bisherigen Vorverkaufs sei im Laufe des Abends mit mindestens 500 Besuchern zu rechnen.

Das Programm beginnt um 19 Uhr. Stargast ist die Sängerin Annemarie Eilfeld, die durch die Fernsehsendung „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt wurde. Einer andere Generation der Schlagerszene gehört Olaf Henning mit seinen mehr als fünf Millionen verkauften CDs an. Das Vokalquartett Berlin’s 4, das Schlagershow-Projekt Pirschheidi und Klaus Carpendale runden das Programm ab. Gefeiert wird in den Sonntag hinein.

„Wir wollen ein paar Dinge ausprobieren“, so Christian Mai. Sein Ziel ist es, auch außerhalb des Advents Gäste auf dem Tannenhof zu haben. Ein Anfang sei vor einer Weile mit jeweils drei Wohnmobilstellplätzen auf der Plantage am Ortsrand und auf dem Tannenhof in der Dorfmitte gemacht worden, die über den Stellplatzführer „Landvergnügen“ vermarktet und laut Mai erfreulich gut in Anspruch genommen werden. Die Schlagerparty zwischen künftigen Weihnachtsbäumen sei nach der Beteiligung am bundesweiten Tag des offenen Hofes im Juni ein weiterer Schritt zur Belebung des Betriebes außerhalb seiner eigentlichen Saison. Bis dahin soll es mit einem großen Bäume-Nachpflanzen am langen Einheitstagswochenende noch eine Veranstaltung für die ganze Familie geben. „Wir wollen einfach auch in der warmen Jahreszeit die Weihnachts-Werte wie Gemeinschaft, Familie, Liebe und Hoffnung leben“, so Mai.

Für die Schlagerparty vom 9. Juli verlost die OTZ zehnmal zwei Freikarten. Wer bei Annemarie Eilfeld auf dem Tannenhof Thüringen in Wittchenstein dabei sein will, muss lediglich bis Dienstag, 5. Juli, 18 Uhr eine E-Mail mit seinem Namen und jenem seiner Begleitperson an info@thueringer-tannenhof.de schicken. Die Gewinner werden vom Veranstalter informiert.