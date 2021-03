Schlaglöcher und Brücke mit Mängeln in Rehma

Oppurg. Jungunternehmer Toni Müller regt an, Zuwegungen in Rehmen über und an der Orla zu verbessern

In der jüngsten Gemeinderatssitzung von Oppurg stellte sich Toni Müller, Start-up-Unternehmer aus Rehmen, den Ratsmitgliedern in der Einwohnerfragestunde vor. Er besitzt seit Kurzem das Gelände der ehemaligen Agrargenossenschaft an der Straße Am Berg. Er will künftig mobile Wohnträume wahr werden lassen. Dass die beiden Zufahrten – auch über die Orla – zu seinem Grundstück für größere Lastwagen nicht ideal sind, sei ihm schon bewusst, regte aber an, den gemeindlichen Weg entlang der Orla von den gröbsten Schlaglöchern zu befreien. „Ich habe auch Kumpels und die Technik, das selbst zu erledigen“, bot er in einem Gespräch mit dieser Zeitung an.