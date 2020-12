Schlange stehen fürs Blutspenden in Pößneck

Schlange stehen war am Mittwoch vor dem Pößnecker Schützenhaus angesagt. Nicht etwa, weil im Veranstaltungshaus Konzert oder Lesung viele Besucher anlockten, sondern weil am vorletzten Tag des Jahres das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hier noch einmal zur Blutspende einlud – das Pflegeheim in Pößneck-Ost steht coronabedingt aktuell als Ausrichtungsort nicht zur Verfügung. „Es ist insgesamt unsere 99. in diesem Jahr“, sagt Silvia Preußer, Verantwortliche für die Blutspende im Kreisverband Saale-Orla.

Und wie sie erwartet hatte, gab es noch einmal richtig Andrang. „Zum Jahresende sind viele zu Hause, haben Zeit und wollen noch einmal etwas Gutes tun“, sagt sie. Vorausschauend hat sie daher deutlich mehr Lunch-Pakete mit Saft, Knacker, Brötchen, Clementine und Schokoriegel als Dankeschön für die Spender gepackt als sonst und kocht unentwegt Kaffee an der Theke im kleinen Saal. In dessen hinterem Bereich sind acht Liegen aufgestellt, die quasi vollständig belegt sind.

Von den zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen wegen der Corona-Verordnungen wie der Fiebermessung am Eingang und dem Tragen eines Mundschutzes hätten sich die Spender glücklicherweise nicht abhalten lassen zu kommen. „Im Gegenteil: Obwohl wir ein paar weniger Termine anbieten konnten als im vergangenen Jahr, ist die Zahl der Blutspender gestiegen“, sagt Silvia Preußer. So seien 2020 im Durchschnitt 46 Spender gekommen, 2019 wären es 44 gewesen.

Fünf Blutspender waren zum 125. Mal da

4718 Transfusionseinheiten hat es in diesem Jahr insgesamt gegeben, 267 Spender sind zum ersten Mal gekommen, hat die Verantwortliche errechnet. Zwei Spender haben in diesem Jahr zum 150. Mal ihr Blut abgegeben, fünf waren zum 125. Mal da und drei zum 100. Mal. Zu letzteren zählt Matthias Hubich.

„Ich hatte immer Nasenbluten“, erläutert er, warum er schon zu DDR-Zeiten mit dem Blutspenden angefangen hat. Er habe den Tipp bekommen, dass das helfen könnte – und so sei es dann auch gewesen. Ein paar Jahre hatte er aus gesundheitlichen Gründen zwischenzeitlich unterbrechen müssen, aber anschließend sei er zur Blutspende wieder gegangen. „Mein Körper ist drauf eingestellt – ich warte immer regelrecht auf die nächste Einladung“, sagt der 63-jährige Pößnecker und ergänzt: „Ich freue mich, dass ich helfen kann.“ Seine Blutgruppe 0 negativ sei immer gefragt. „Wichtig ist es, mindestens zwei Liter Wasser zu trinken, bevor man spendet“, lautet der Tipp des Mannes für Erstspender. Ohne das, so seine Erfahrung, fließe das Blut nicht richtig.

Silvia Preußer bedankte sich bei ihm mit einer Flasche Wein und einem Gutschein. Sie ist froh über jeden, der ihr die Treue hält. „Das Blut wird immer wieder gebraucht, wir sind darauf angewiesen“, sagt sie. Jeder könne in die Situation kommen, dass er eine Transfusion benötigt, gibt sie zu bedenken.