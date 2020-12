Christian Rank gestaltete am Samstag zur Langen Einkaufsnacht in Schleiz ein Turmblasen von der Alten Münze.

Mit einer Weihnachtsmütze auf dem Kopf steht Christian Rank am Fenster des ersten Obergeschosses in der Alten Münze in Schleiz. Punkt 16.30 Uhr setzt er eine seiner Trompeten an den Mund – zwei weitere warten auf dem Boden liegend auf ihren Einsatz. Auf dem Fensterbrett liegt sein Programm. Alles ist bereit.