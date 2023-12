Schleizer Pfarrer mahnt und möchte zum Nachdenken anregen

Die Andacht mit Pfarrer Ingolf Scheibe-Winterberg am Dienstagabend vor dem Landratsamt Schleiz

Schleiz Bei der bevorstehenden Landratswahl positionieren sich nun auch Christen zum Thema und planen eine Veranstaltung

„O wohl dem Land, o wohl der Stadt“ ist eine Zeile aus einem bekannten Weihnachtslied, doch es entspricht auch dem, was Pfarrer Ingolf Scheibe-Winterberg hofft. „Es ist an der Zeit, Farbe zu bekennen und die Menschen aufzurufen, gut zu überlegen. Sie gehen nicht nur als Bürger, sondern auch als Christen in die Wahlkabine. Diesmal geht es mit der Möglichkeit, rechtsextrem zu wählen, um mehr“, sagt er. Deshalb wurde mit dem Kirchenkreis Schleiz eine Veranstaltung unter dem Motto „Wählen gehen -als Bürger und Christ“ organisiert. Es wird um Motivation und Werte aus christlicher Sicht gehen. Termin: Dienstag, 9. Januar 2024, 19 Uhr Plothen/Plothenbachhalle. Alle vier Kandidaten haben ihre Teilnahme zugesagt. Das Podiumsgespräch wird moderiert von Pfarrer Dr. Frank Hiddemann aus Gera.