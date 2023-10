Schleizer Tierheim gewinnt Wette

Christine Juraschik vom Tierheim Schleiz und Thomas Schröder vom Tierschutzbund im Mai am Katzenhaus.

Schleiz. Insgesamt 24.000 Euro wurden für den Bau eines Freigeheges gespendet.

Vor mehreren Monaten wurde mit Thomas Schröder, dem Präsidenten des Deutschen Tierschutzbundes, im Saale-Orla-Kreis eine Wette geschlossen. Er behauptete herausfordernd, dass es das Tierheim Schleiz nicht schaffen würde, bis Ende September eine Spendensumme von 5000 Euro zusammen zu bekommen. Sollte er die Wette verlieren, dann würde er diesen Betrag verdoppeln, begrenzte die Zusage aber im Nachgang auf 5000 Euro Zuschuss.

Nun kann der Tierheim-Vorstand stolz verkünden, dass 24.000 Euro für das Bauvorhaben Außengehege am Katzenhaus gespendet wurden und die Wette somit für die Schleizer gewonnen ist. Die ersten Schätzungen aus einer Planung ergaben, dass der Bau insgesamt um die 60.000 Euro kosten könnte. Zwar seien die notwendigen „Schlupflöcher“ in der Außenwand bereits vorhanden, doch auch am Dach des Katzenhauses müssten Veränderungen vorgenommen werden.

Es soll schnell losgehen

Unverzüglich möchte man nun mit den weiteren Planungen beginnen, um auch schnellstmöglich Fördermittel beantragen zu können. Das soll alles noch in diesem Jahr geschafft werden mit der Hoffnung, schnell einen positiven Bescheid für weitere Zuschüsse zu bekommen. Der Wunsch wäre, im Frühjahr oder spätestens im Sommer 2024 mit dem Bau beginnen zu können.

Aktuell sei das Tierheim wieder voll ausgelastet mit kleinen und großen Samtpfoten. Über Spenden freue man sich deswegen trotzdem nach wie vor, denn für viele Tiere müssen die Näpfe gefüllt werden, und es fallen auch entsprechend mehr Tierarztkosten an.