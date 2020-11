Autofahrer müssen sich in Schlettwein auf eine Umleitung einstellen.

Pößneck. Grund dafür sind Arbeiten am Trinkwassernetz.

Zwischen Montag, 23. November, und Mittwoch, 25. November, ist die Dorfstraße in Pößneck-Schlettwein wegen Bauarbeiten am Trinkwassernetz in Höhe des Hauses Nummer 25 voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie erfolgt über den Krietschenweg und die Bundesstraße 281.

„Ortskundige können auch die Straße über das Bad am Wald nutzen“, teilte die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Pößneck am Dienstag mit.