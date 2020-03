Schließung der Kita Zwergenland abgewendet

Dieser Tage wird viel über die Betreuung von Kindern diskutiert, denn die Kitas und Schulen sind landesweit ab sofort für mindestens fünf Wochen geschlossen. Die Gesundheit aller steht auf dem Spiel. Die Sicherheit der Jungen und Mädchen in normalen Zeiten innerhalb und rund um die Einrichtungen ist ebenso wichtig.

In Langenorla ist in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein dringendes Maßnahmenpaket im Wert von 12.800 Euro rund um die kommunale Kita Zwergenland beschlossen worden. Bis zur Entscheidungsfindung wurde allerdings leidenschaftlich gestritten.

Vor nicht allzu langer Zeit hatte eine regelmäßig abgehaltene Sicherheitsabnahme stattgefunden, dabei sind einige Mängel aufgetaucht, die die Betriebserlaubnis infrage stellten. Die entsprechenden Auflagen sind zum 31. März zu erfüllen.

Das werde seit Jahresbeginn von Monat zu Monat hinausgezögert, war in der Gemeinderatssitzung zu hören. Nun sei man unter Zugzwang. Nach Meinung des Ersten Beigeordneten Christian Müller, könne dies nicht als Grund herhalten, warum man auf das Einholen von mehreren Angeboten von unterschiedlichen Baufirmen verzichtet habe.

„Wir entscheiden hier nach dem Motto: Friss oder stirb“, kommentierte er. Jeweils ein Angebot lag bei der Vernetzung der Brandmeldeanlagen vor, der Blitzschutzanlage und den Baumpflanzungen.

Pläne für Brandbekämpfer

Mehrheitlich votierten die Mitglieder des Langenorlaer Gemeinderats für die Anfertigung von Feuerwehrplänen für das Zwergenland. Das Ingenieurbüro Pieger und Wehner aus Neustadt erhielt den Auftrag, die Pläne zu erstellen. Das belastet den Haushalt laut Angebot mit etwa 1300 Euro. Schilder für das Anzeigen einer Feuerwehrzufahrt wurden schon angebracht.

Informationen über wichtige Bereiche, wie den Sicherungskasten, haben die Brandbekämpfer bereits. Das Angebot zum Erstellen von Plänen, die das Grundschulgebäude betreffen, habe man auch schon angefragt. Bürgermeister Lars Fröhlich begründete die Entscheidung für zugunsten der Büros damit, dass deren Mitarbeiter die Räumlichkeiten schon durch Bauarbeiten in der Vergangenheit kennen.

Ein Schild für die Feuerwehrzufahrt wurde angebracht. Foto: Marcus Cislak

Eine weitere Voraussetzung für die Brandschutzabnahme der Kita ist die Vernetzung der Rauchmelder im Gebäude. Knapp 3000 Euro soll die Maßnahme laut Angebot der Pößnecker Elektrofirma EAP kosten.

Es sei überhaupt schwierig gewesen, auch nur ein Unternehmen so kurzfristig zu finden, merkte Fröhlich an. Das Angebot sei knapp einen Monat alt. „Wo sind die Vergleichsangebote?“, fragte Müller in Hinblick auf die verstrichene Zeit und ergänzte: „Das hätte man alles schon mal in einem Bauausschuss diskutieren können, den es aber nicht gab.“

Blitzschutz, Heizung und Bäume

Seit Januar sei außerdem bekannt, dass der Blitzschutz am Kita-Gebäude mangelhaft ist. „Das ist sicherheitsrelevant“, sagte der Erste Beigeordnete und stellte in den Raum, dass das längst hätte erledigt sein müssen. Der Auftrag ging ebenfalls an EAP, kostet mehr als 1200 Euro und werde alsbald umgesetzt.

Zudem beschloss der Gemeinderat die Sanierung der Heizungsanlage, welche Kosten- und Energieeinsparungen verspreche. Das vollständig aus Bundesmitteln geförderte Vorhaben kostet etwa 8400 Euro. Hier holte man drei Angebote ein.

Zuletzt berieten die Mitglieder über das Pflanzen von sieben Bäumen, das Gärtner Patrick Stenzel übernehmen soll. Zwei davon sollen auf dem Gelände des Zwergenlandes gesetzt werden, fünf auf dem öffentlichen Spielplatz.

Die Schattenspender dienten auch dem Klimaschutz, deshalb wäre die Pflanzaktionen auch förderfähig mit Mitteln der Thüringer Aufbaubank, so der Bürgermeister. Der Antrag dafür solle noch gestellt werden. Die Gemeinderäte ermächtigten den Bürgermeister, den Auftrag zu vergeben, wenn der Fördermittelbescheid da ist.